Il produttore tech Vivo continua a sfornare nuovi smartphone per il mercato indonesiano. Uno degli ultimi arrivati è il nuovo Vivo Y100 5G, ovvero il quinto nuovo smartphone di questa serie. Si tratta di un modello decisamente più prestante rispetto ai precedenti e dotato ovviamente del supporto alle reti di quinta generazione. Vediamo qui di seguito il resto delle caratteristiche tecniche.

Vivo annuncia ufficialmente per il mercato indonesiano il nuovo Vivo Y100 5G

Vivo Y100 5G è il nuovo smartphone di fascia entry-level annunciato ufficialmente in queste ore per il mercato indonesiano da Vivo. Come già detto in apertura, si tratta del quinto smartphone di questa nuova serie e presenta rispetto ai precedenti modelli delle caratteristiche decisamente più interessanti. Sulla parte frontale, ad esempio, lo smartphone può vantare la presenza di un display con tecnologia SuperAMOLED.

Si tratta di un pannello con una diagonale da 6.67 pollici in risoluzione FullHD+ e con una frequenza di aggiornamento pari a 120Hz. In alto al centro troviamo poi una selfie camera da 8 MP posizionata in un piccolo foro. La parte posteriore dello smartphone è invece occupata da un sensore fotografico da 50 MP e da un sensore grandangolare da 8 MP. Le prestazioni sono invece affidate al soc Snapdragon 4 Gen 2 e quest’ultimo garantisce per l’appunto il supporto alle reti 5G. È inoltre presente una batteria con una capienza di 5000 mah con supporto alla ricarica rapida da 80W.

Prezzi e disponibilità

Il nuovo Vivo Y100 5G sarà disponibile all’acquisto per il mercato indonesiano ad un prezzo iniziale di circa 225 euro al cambio attuale.