Diverso tempo fa vi avevamo parlato di un prodotto che potesse soddisfare pienamente gli utenti che sono sempre interessati al benessere della propria persona e dell’ambiente in cui vivono, stiamo ovviamente parlando di un termometro/igrometro da interno, caratterizzato più che altro da un prezzo veramente ridottissimo.

Dimensionalmente è poco ingombrante, infatti raggiunge 7 x 7 centimetri, con un peso che oggi si aggira attorno agli 80 grammi. Disponibile sul mercato in due colorazioni differenti, il prodotto presenta un ampio display LCD non a colori (né ovviamente touchscreen), sul quale vengono visualizzate tutte le misurazioni e le informazioni disponibili. Essendo un termometro/igrometro, sarà possibile misurare la temperatura interna ed anche la percentuale di umidità, con una comoda indicazione dello stato (molto più comprensibile per coloro che non se ne intendono).

Approfittate delle offerte Amazon ed anche dei codici sconto gratis, che potete avere in esclusiva sul vostro smartphone a questo link.

Termometro/igrometro da interno: l’offerta di Amazon

Uno dei prodotti più richiesti disponibili su Amazon, il termometro/igrometro è assolutamente portatile, ma sopratutto costa veramente pochissimo: soli 11,89 euro, grazie alla nuova riduzione del 15% che viene applicata sul prezzo più basso raggiunto nell’ultimo periodo, pari appunto a 13,99 euro. Per l’acquisto, dovete collegarvi il prima possibile qui.

Le opzioni di montaggio del dispositivo sono molteplici, si parte dal semplice appoggio sul tavolo, per poi passare al fissaggio a parete, con le viti incluse in confezione, oppure tramite i magneti. La misurazione avviene ogni 10 secondi, capace quindi di garantire misurazioni precise, con possibilità di passare dal -10°C fino ad un massimo di 60°C, con una sensibilità di +-1°C. Per quanto riguarda l’umidità, invece, la misurazione parte da un minimo del 10%, fino ad arrivare al massimo previsto del 95%, con una precisione pari a circa il 3%. Spedizione effettuata da Amazon, la consegna avviene entro pochi giorni dall’acquisto, senza costi aggiuntivi di vario genere, e la solita garanzia della durata di 2 anni dalla consegna.