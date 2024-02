Friggitrice ad aria a meno di 60€: il PREZZO più BASSO di sempre

La friggitrice ad aria più economica tra quelle in circolazione, ecco quanto costa e come fare per riuscire a risparmiare.

Acquistare una friggitrice ad aria, per quanto riguarda l’anno corrente, è quasi d’obbligo per la maggior parte dei consumatori, per il semplice fatto che al giorno d’oggi tutti devono necessariamente averla all’interno della propria abitazione. In questi giorni sembra essere arrivata l’occasione perfetta, difatti il modello di casa Cecotec costa addirittura meno di 50 euro.

Il design è sicuramente bello da vedere e molto elegante, nella parte superiore trova spazio un ampio display LCD retroilluminato e touchscreen, sul quale vengono visualizzate le informazioni di stato, e funge anche da sistema di controllo, per mezzo del quale inviare gli input stessi. Inferiormente troviamo un cestello da 5,5 litri, con finitura lucida, di colorazione grigio argentata, con un bellissimo bordino azzurro, molto piacevole alla vista.

Friggitrice ad aria a basso prezzo: ecco il prodotto più economico

E’ arrivato il momento di acquistare la vostra prima friggitrice ad aria, non tanto perché il modello in promozione su Amazon sia di ottima qualità, proprio per il prezzo finale di vendita dello stesso, dato che basteranno 57,90 euro per il suo acquisto definitivo, approfittando della riduzione del 28% applicata sul valore più basso raggiunto recentemente di soli 79,90 euro. Dovete premere qui per acquistarlo.

Le dimensioni del prodotto risultano essere perfettamente allineate con gli standard a cui siamo solitamente abituati, raggiungendo 35 x 27 x 30,5 centimetri, una potenza massima di 1700W, per la cottura della maggior parte dei cibi in commercio, ed una temperatura che si può regolare tra 80 e 200 gradi centigradi. Il timer può essere configurato tra 0 e 60 minuti, presentando anche la protezione contro il surriscaldamento, utile soprattutto per riuscire a prevenire problematiche di vario genere, anche grazie alla presenza di una comoda spia di funzionamento, nonché comunque una base antiscivolo che ne permette il posizionamento praticamente ovunque.