Occasioni per risparmiare al massimo attendono tutti gli utenti su Amazon, come al solito centro focale sul quale fare affidamento, nell’ottica di essere sempre in grado di mettere le mani su prodotti di alto livello, senza mai spendere cifre eccessive, come nel caso di un Apple iPhone.

Il modello attualmente in promozione non è l’ultimo in circolazione, stiamo parlando di Apple iPhone 13, nella sua variante da 128GB di memoria interna. Le specifiche tecniche parlano di un prodotto con display Super Retina XDR da 6,1 pollici di diagonale, che punta fortissimo sul comparto fotografico: composto da 2 sensori da 12 megapixel, con modalità notte e registrazione video HDR ad una risoluzione massima in 4K.

Apple iPhone: che prezzo su Amazon

Uno dei prezzi più bassi di sempre per lo smartphone che ancora oggi risulta essere perfettamente a proprio agio sulla cresta dell’onda, gli utenti possono difatti acquistare Apple iPhone 13 con un risparmio del 21% sul prezzo consigliato, così da poter spendere in finale solamente 599 euro, rispetto ai 759 euro preventivati in origine. L’acquisto può essere completato direttamente a questo link.

Il processore è il chip A15 Bionic di penultima generazione, un SoC che riesce comunque a garantire ottime prestazioni generali. Il dispositivo è perfettamente compatibile con il 5G per una navigazione ad altissima velocità, l’autonomia, al contrario, dovrebbe garantire fino a 22 ore di riproduzione video. La protezione si affida al Ceramic Shield nella parte frontale, per il resto parliamo di acciaio chirurgico inossidabile, con pieno supporto al Face ID per la protezione dei dati. Non dimenticatevi, ad ogni modo, che stiamo parlando di un dispositivo commercializzato con garanzia legale della durata di 24 mesi, che permette così di avere la certezza della riparazione gratuita per ogni difetto di fabbrica, oltre al suo essere completamente sbrandizzato.