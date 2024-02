La pratica comune di caricare lo smartphone durante la notte potrebbe nascondere rischi sottovalutati, secondo le valutazioni delle principali aziende di telefonia. Mentre alcuni timori riguardano l’esplosione e i danni irreversibili alla batteria, le opinioni divergenti vengono chiarite dalle aziende stesse.

Un sondaggio condotto da OnePlus rivela che:

il 69% degli utenti di cellulari ricarica il telefono almeno due volte al giorno, con oltre un terzo preoccupato per i danni causati da ricariche frequenti o notturne.

degli utenti di cellulari ricarica il telefono almeno due volte al giorno, con oltre un terzo preoccupato per i danni causati da ricariche frequenti o notturne. Sorprendentemente, il 64% degli utenti carica il telefono durante la notte mentre dorme. Con oltre 6,92 miliardi di utenti di smartphone nel mondo, l’abitudine di caricare di notte genera dibattiti sulla sua sicurezza.

L’ avviso di servizio di Apple per la questione ricarica smartphone

Nell’ Agosto 2023, un avviso di servizio da parte di Apple ha sollevato preoccupazioni importanti, evidenziando rischi di incendi, scosse elettriche e danni durante la ricarica notturna del proprio smartphone. Nonostante il basso rischio statistico, l’avviso sottolinea il surriscaldamento come fonte potenziale di inconvenienti, consigliando cautela e buon senso nell’uso durante la ricarica.

Ma non è tutto, altre aziende leader come Samsung e Xiaomi forniscono indicazioni sulle buone pratiche. Suggeriscono di scollegare i dispositivi una volta completamente carichi per prolungare la durata della batteria. Samsung assicura che i suoi dispositivi dispongono di sistemi avanzati di gestione per evitare sovraccarichi, mentre Xiaomi si distingue per i caricabatterie ultrarapidi e la regolazione intelligente della carica oltre il 90%.

Consigli per la sicurezza

Nonostante i sistemi di protezione integrati nei dispositivi, le aziende enfatizzano la necessità di precauzioni. Consigliano di mantenere il telefono lontano da fonti di calore, evitare superfici non rigide durante la carica e non utilizzare giochi o software energetici durante il processo. Acquistare caricatori certificati è un passo fondamentale per ridurre ulteriormente i rischi associati alla ricarica notturna.

Insomma, mentre il rischio di surriscaldamento durante la ricarica notturna può essere basso, seguire le indicazioni fornite dalle aziende rappresenta un approccio pratico per garantire la massima sicurezza. Adottare abitudini sicure durante la ricarica è uno sforzo minimo che può contribuire a prevenire potenziali inconvenienti legati a questa pratica diffusa.