Google, ecco tre titoli di altri tempi presenti nel browser

Ancora non si sanno quali saranno i prossimi passi di Google riguardante l’intelligenza artificiale. Nell’attesa di emozionanti novità, però, ci si può divertire sul browser più famoso del mondo con piccoli mini giochi di tipo casual.

Il Google è totalmente su un altro mondo rispetto ai browser concorrenti, grazie alle diverse possibilità di giocare dei titoli storici del Gaming. Uno di questi è Snake, conosciuto da tutti i possessori dei vecchi Nokia e non. L’amatissimo gioco dei serpenti è uno dei tanti “giochini” di Google, eseguibile senza necessariamente i servizi Cloud Gaming. Ma come ci si può giocare? E’ facile, basterà dettare sulla barra di ricerca “Snake Game”, subito dopo si apparirà una schermata dedicata con il tasto “Gioca”. Nel momento che si premerà sull’icona, si potrà godere del divertimento e della spensieratezza che il gioco offre. Altrimenti il seguente Link porterà alla pagina per l’apertura del titolo.

Google: ecco 3 giochi da giocare sul proprio browser

Quando si parla di un omino giallo che deve scappare dai fantasmi e mangiare semini, a chi bisogna pensare? All’incredibile Pac-Man, uno dei titoli più giocati ma soprattutto amati all’interno delle vecchie sale giochi. Google non ha reso la vita complicata per chi ci vuole giocare, infatti, il “giochino” potrà essere avviato nello stesso modo del precedente digitando sul browser “Pacman“. Giocarci regalerà sorprendenti emozioni e ci si sentirà catapultati direttamente negli anni 80. Pac-Man, inoltre, potrà essere avviato anche dal seguente Link.

Da non dimenticare l’intramontabile Campo Minato, il cui scopo quello di riuscire ad aprire tutte le caselle senza farsi esplodere con le mine. Il procedimento per l’apertura è sempre lo stesso, ovviamente però, cambia la parola chiave: “Minesweeper” (tratta dal nome originale del gioco). Per chi soffre di pigrizia ecco in allegato il Link per giocare e lanciarsi nel brivido delle esplosioni.