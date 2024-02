Il noto social X (twitter) si trova primo nella classifica della applicazioni gratuite più scaricate. Molto probabilmente questo boom di download è dovuto ad un video che sta girando sul social, in cui il noto rapper Drake è impegnato in un atto sessuale nel suo jet privato. Il video hot di Drake ha letteralmente dominato le tendenze su X, questo episodio ha scatenato molte polemiche rivolte al mondo dei social. Soprattutto perché questo incidente arriva a meno di due settimane di distanza rispetto ad un video deepfake della famosa cantante Taylor Swift sempre sulla stessa piattaforma. Quello del deepfake, è un problema molto presente nei social, che, nel peggiore delle situazione potrebbe distruggere intere carriere dei personaggi più noti e non. Arrivati a questo punto, molte aziende come Facebook e X stanno adoperando politiche molto restringenti per contrastare il problema.

X: il video hot di Drake

Nel video in questione, come già detto precedentemente, troviamo un ignaro Drake impegnato in un atto sessuale nel suo jet privato. Proprio per la ricerca di questo video, X ha avuto un boom di download. Questa notizia shock dell’azienda di Musk viene quasi per cancellare la recente dichiarazione in cui X avrebbe dovuto licenziare una grande quantità di operai. Comunque X ha promesso che adotterà una politica di tolleranza zero per la condivisione di immagini non consensuali e che sono già state rimosse migliaia di condivisioni.

La situazione negli altri social

Oltre al social di Musk, anche Mark Zuckerberg ha deciso di adottare misure per arginare il problema della diffusione di immagini create con l’intelligenza artificiale. Per fare ciò, nei servizi Meta le immagini generate con watermark verranno contrassegnate una volta pubblicate su Instagram, Facebook o Threads. Inoltre, DALL-E 3 sta introducendo le filigrane. Questo significa che ci saranno delle marcature digitali invisibili all’occhio umano riconoscibili da alcuni software specifici.