FLASH 200 a 9 EURO, Iliad domina Vodafone e TIM ancora una volta

La situazione nel mondo della telefonia potrebbe essere improvvisamente ribaltata da un colosso del calibro di Iliad, il quale ha rappreso le giuste energie per ricominciare a combattere.

All’interno di queste soluzioni c’è il meglio che un utente possa desiderare, con un prezzo molto più basso della norma e tranquillamente equiparabile a quello delle offerte dei gestori virtuali. D’altronde Iliad ci ha abituato alla grande convenienza, quella che fin dal 2018 mette in campo con le sue gamme Giga e Flash. Questa volta quella per dominante sembra essere proprio la seconda, che è ritornata con un’offerta a tempo, la più importante.

Iliad torna a dominare e lo fa con la sua offerta migliore, ecco la Flash 200

Parlando dei contenuti che fanno parte della Flash 200, si parte certamente dai minuti e dai messaggi. Questi sono senza limiti verso qualsiasi numero mobile o fisso in Italia e in Europa, mentre per quanto riguarda i giga ce ne sono 200 e con il 5G gratis.

Iliad vuole offrire questa promozione a tutti per un costo mensile di 9,99 €. Lo stesso prezzo vale per il costo di attivazione che però va pagato una sola volta e non tutti i mesi.

Per quanto riguarda il 5G, bisogna fare una precisazione obbligatoria: serve uno smartphone che possa supportarlo per poterne beneficiare. In caso contrario, si navigherà fino al 4,5G. Lo stesso vale anche per le zone coperte dal servizio: se vi troverete in una zona dove non c’è, navigherete con il 4G.

Per quanto concerne invece le opportunità, sottoscrivendo un’offerta con questo prezzo si può accedere liberamente all’offerta in fibra ottica scontata. La promo FTTH che Iliad consente di avere costa 24,99 € al mese ma chi sceglie Iliad per lo smartphone pagando 9,99 € mensili, può avere la tariffa domestica scontata a 19,99 € al mese. Sarà compreso anche il modem e ci sarà una velocità complessiva distribuita su tutte le porte di 5 gigabit.