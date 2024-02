Iliad ha l'offerta MIGLIORE di tutti: ecco cosa c'è nella FLASH 200

Il momento sembra essere il migliore per cambiare gestore, soprattutto quando a proporre un’offerta concorrente è Iliad. Il famoso gestore sta cercando di tenere testa ai provider virtuali e ci sta riuscendo alla grande ritagliandosi una grossa fetta di mercato.

Durante l’ultimo periodo sono arrivate diverse opportunità, ma quella più importante e spuntata fuori improvvisamente e risponde al nome di Flash 200, quella che aveva fatto innamorare tanti utenti prima.

Iliad, la nuova promo è disarmante per gli altri provider: ecco la Flash 200

Come per magia, Improvvisamente sul sito di Iliad è comparsa un’offerta clamorosa: la Flash 200. Nessuno si aspettava che potesse arrivare da un momento all’altro eppure eccola qui, pronta a dare il suo apporto con tanti minuti, messaggi e giga.

Direttamente sul sito ufficiale di Iliad è possibile trovare tutti i dettagli. Al suo interno ci sono minuti senza limiti per chiamare ogni provider mobile o fisso, messaggi senza limiti e soprattutto un quantitativo di ben 200 giga da sfruttare con il 5G.

Ciò che sorprende è sicuramente il prezzo di vendita, ovvero solo 9,99 € per sempre. Ovviamente bisogna stare attenti a non perdere questo treno, siccome passerà ancora per 15 giorni. Da quel momento in poi l’offerta non sarà più disponibile, ma chi l’avrà sottoscritta si assicurerà quei contenuti a quel prezzo per sempre.

Tornando alla connessione ad Internet, il 5G è gratis e disponibile su tutti i dispositivi compatibili all’interno delle aree che sono coperte dallo standard 5G di Iliad. Il costo di attivazione da pagare solo la prima volta è di 9,99 €, proprio come il prezzo mensile dell’offerta. Inoltre gli utenti, pagando questa offerta a tale prezzo, potranno accedere anche all’offerta in fibra ottica con uno sconto che la farà costare solo 19,99 €. Sarà in questo modo che si riuscirà a beneficiare ogni mese di una rete complessiva con fibra FTTG a 5 gigabit con telefonate senza limiti.