CoopVoce ha battuto ILIAD facilmente: cosa c'è nella EVO 200

Per avere a che fare con un gestore bisogna che sussistano determinate condizioni, proprio come quelle che i virtuali stanno mettendo a disposizione. Questi provider sono riusciti a raccogliere grandissimi consensi in giro per l’Italia negli ultimi anni, ma a quanto pare a non hanno alcuna intenzione di fermasi. CoopVoce, sebbene abbia già raccolto tanti frutti, vuole comunque avere il predominio assoluto e pertanto sta cercando di mettere in difficoltà tutti quelli appartenenti ad altri gestori rivali.

Il metodo utile per farlo è sicuramente quello di lanciare delle offerte di livello. Tra queste una in particolare avrebbe preso il sopravvento e si chiama EVO 200. Il grande merito di CoopVoce in questo caso è di aver pensato ad una proposta che già in passato era stata in grado di far cambiare idea a molti utenti che infatti hanno abbandonato il loro gestore.

CoopVoce, la migliore promo del momento è tornata disponibile

Chi vuole sottoscrivere una nuova offerta può trovare oggi un momento molto prolifico nella scena telefonica mobile italiana. Diversi gestori si stanno impegnando alla grande e tra questi il nome più importante è sicuramente quello di CoopVoce. Il famoso provider virtuale ha messo sul piatto delle offerte stratosferiche, utili per avere ogni mese il meglio.

Attualmente però l’attenzione si concentra soprattutto su una proposta, l’ultima lanciata che durerà peraltro ancora per poco. La EVO 200 è di nuovo disponibile sul sito ufficiale dell’azienda che infatti vuole dare il meglio in assoluto. Fino al prossimo 6 marzo sarà disponibile con minuti senza limiti verso chiunque e con 1000 SMS. Il vero fiore all’occhiello però sta nella connessione ad Internet in 4G che è disponibile con 200 giga.

Il prezzo mensile corrisponde a soli 7,90 € al mese, peraltro con costo di attivazione gratuito. Inoltre il primo mese sarà completamente gratis, proprio perché ad offrirlo sarà CoopVoce. Si comincerà a pagare a partire dal mese successivo.