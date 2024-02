Come EVITARE la nuova truffa PHISHING che svuota il conto

Una nuova truffa ha colpito ancora diverse persone durante gli ultimi giorni con una nuova e-mail. Questo in basso è il messaggio che sta mettendo a serio rischio la privacy e la sicurezza degli utenti. Purtroppo le persone continuano a cascarci, benché i tratti contraddistintivi siano tanti.

Per evitare una truffa del genere bisogna individuarla innanzitutto, esattamente mediante il testo, che in questo caso, come si può vedere, è iscritto in un pessimo italiano. Il secondo aspetto è sicuramente quello inerente all’indirizzo e-mail che scrive, spesso sconclusionato e che non contiene un nome o un dominio che sia familiare. Qui in basso ecco incollato il messaggio per stare attenti:

La nuova truffa è un messaggio: il tentativo di phishing sta andando a segno

