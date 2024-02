Come un fulmine a ciel sereno compare improvvisamente sul web una nuova truffa che è stata in grado di rovinare diverse persone.

Secondo quanto riportato, il testo, scritto in un italiano davvero pessimo, sarebbe riuscito a circuire più utenti che avrebbero perso dati personali e delle carte di credito.

La truffa che arriva con un messaggio bizzarro ma al quale qualcuno crede

Effettivamente il messaggio che c’è qui sotto sembra essere coinvolgente ma in realtà è una truffa. L’obiettivo è quello di far entrare tutti sul finto sito di incontri, dove gli utenti per iscriversi compileranno un form con il loro dati personali. Questi saranno quindi rubati dai truffatori, per cui ecco svelato l’obiettivo della truffa. In basso il messaggio:

“Ciao, mio misterioso sconosciuto,

Mi chiamo Ana, e oggi ho deciso di prendere il controllo dei miei desideri.

In questa città mi sento sola, ma per essere sincera, mi piace questa libertà.

Ho 32 anni, e ora ho bisogno di un uomo che possa soddisfarmi come mai prima d’ora.

La mia figa è già calda e pronta all’azione. Voglio che tu sappia che non ho limiti.

Sono qui per godermi ogni momento, e sono pronta a dedicarmi alla passione e all’eccesso.

Questa proposta di incontro può sembrare pazza, e ti capisco.

Ti ho inviato la mia foto nuda, così potrai vedere quanto desidero e mi manchi un uomo.

Sabato e domenica sono completamente liberi per me, e ti invito a un incontro segreto.

Vorrei sottolineare che sono sposata, ma non lasciare che questo ti disturbi; qui sono sola.

Se sei d’accordo con un tale incontro, scrivimi qui e allega il mio profilo: EmberEssence95

Lo so, è un po’ insolito, ma devo agire con tatto e cautela.

Ti prego, non rispondere qui; se mio marito vede questo, mi ucciderà.

Manderò questa lettera ora e presto attenderò una risposta sul sito web.

Se il profilo o il video non si aprono completamente, effettua una registrazione veloce.

Con baci appassionati,

Ana“