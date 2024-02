Apple prepara i nuovi iPhone 16 Pro e i Mac con l'IA GENERATIVA

Il lancio degli iPhone 15 ha visto il mondo Apple andare avanti rispetto a tutte le altre aziende. La situazione almeno per il momento è stata quantomeno pareggiata da Samsung, rivale per eccellenza della famosa azienda americana che ora si ritrova a dover fronteggiare la gamma Galaxy S24. Il punto focale dei nuovi smartphone del colosso sulcoreano sta certamente nell’intelligenza artificiale generativa e nelle feature che la riguardano.

Apple adesso ha l’obbligo di dover pareggiare i conti e di farlo con qualcosa che possa cogliere nel segno. Secondo quanto riferito da alcune indiscrezioni molto affidabili, il colosso di Cupertino ci starebbe lavorando. I prossimi iPhone 16 Pro e i prossimi Mac potrebbero esserne la dimostrazione, anche se è ancora presto. Il futuro di Apple potrebbe essere stato anticipato da una novità proveniente da Taiwan: si parla di tanto machine learning e appunto di IA generativa.

Apple prepare la guerra a Samsung a colpi di IA generativa con i nuovi iPhone e Mac

La volontà di Apple di primeggiare è chiara e lo si vede con le vendite che per la prima volta nella storia hanno superato Samsung per quanto concerne gli iPhone. Le notizie di queste ultime ore parlano insistentemente di un futuro a base di intelligenza artificiale generativa per il colosso americano.

Le prime voci anticipano la presenza nei prossimi iPhone di un processore che sarà dotato di un Neural Engine dotato di prestazioni e di un numero di core nettamente più significativi. Anche per quanto riguarda i computer è la stessa cosa, per cui stiamo parlando dell’A18 Pro per iPhone e del prossimo M4 per Mac.

Le caratteristiche messe in campo riguarderanno l’intelligenza artificiale generativa on device, ovvero elaborabile dal dispositivo stesso e non con l’aiuto del cloud connesso. A dare un aiuto potrebbe essere iOS 18, secondo gli analisti l’aggiornamento più grande della storia.