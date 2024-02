WhatsApp: due SUPER aggiornamenti in arrivo, si cambia per sempre

Attualmente gli utenti hanno gli occhi puntati sul futuro di WhatsApp vista la propensione dell’applicazione ad aggiornarsi sempre più frequentemente. Dopo aver introdotto svariate novità nel 2023, pare che il 2024 sia destinato a non essere da meno. Il colosso avrebbe programmato infatti diversi update per i prossimi mesi dell’anno.

Si parla tanto di interoperabilità, ma c’è stato anche l’annuncio di un’altra novità proprio durante gli ultimi giorni. Questa riguarda un modo per organizzare meglio chat e contatti in generale.

WhatsApp: ecco le novità in arrivo durante questo 2024, sono entusiasmanti

Come se non ci fosse un domani, il team di WhatsApp continua a lanciare delle novità interessanti per rendere la piattaforma sempre più funzionale ma soprattutto piena di opportunità. Stando alle ultime informazioni che sono arrivate sul web, sta per arrivare un nuovo aggiornamento che garantirà una nuova possibilità agli utenti della piattaforma.

WhatsApp vuole infatti introdurre la possibilità di contrassegnare sia i contatti che le chat come preferiti. Questo garantirà la possibilità di poterli separare dalle conversazioni che avvengono quotidianamente, tra le quali si potrebbero perdere.

Stando a quanto detto da fonti molto vicine al colosso della messaggistica, sia le conversazioni che i numeri di telefono presenti su WhatsApp si potranno impostare come preferiti. In entrambi i casi si potrà procedere con l’aggiunta ad un elenco differente, il tutto scegliendo contatto per contatto o conversazione per conversazione.

Questa funzione attualmente è ancora in fase di lavorazione e pertanto non è utilizzabile da nessuno. Non ci sono neanche ancora dettagli precisi in merito, siccome è tutto ancora in sviluppo. WhatsApp comunque non intende fermarsi qui visto che dovrebbero arrivare molte altre novità in futuro, tra cui alcune per la sicurezza.

Il colosso infatti le sta provando tutte per rendere ancora più sicure le conversazioni, anche dopo il lancio delle chat private con lucchetto.