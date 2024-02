TIM AFFONDA Iliad e Vodafone: ci sono 150 GIGA gratis

È importante per ogni gestore essere sempre sul pezzo, anche quando si crede di non riuscire a stare dietro alle realtà più forti. Ad aspettare per poi fiorire improvvisamente, sono stati i gestori virtuali, costruiti di offerte vantaggiose ma poco prese in considerazione durante gli scorsi anni. Improvvisamente però la scena è cambiata, riservando un posto d’élite a queste piccole realtà e spedendo al contempo all’inferno le grandi armate. TIM ha scelto di far vedere che è ancora leader e con due offerte che non hanno bisogno di presentazioni: le Power.

TIM continua con le Power, ecco cosa concedono a partire da 6,99 € al mese

Dopo aver tracciato una linea ben precisa durante la fine del 2023, vuole continuare a tracciarla anche in questo 2024. Il merito è da attribuire a due offerte in particolare che stanno riuscendo a far parlare di sé. Si tratta delle Power, ben due soluzioni che con giga, minuti e messaggi garantiscono il meglio sia in termini di quantità che in termini di qualità. Parlando dei prezzi poi siamo sulla stessa lunghezza d’onda di quelli proposti dai gestori virtuali, per cui sono estremamente convenienti.

La prima ad attirare l’attenzione verso di sé è certamente la famosissima Power Iron, promozione mobile che costa solo 6,99 € mensili. La sua struttura è caratterizzata da chiamate illimitate verso tutti i numeri mobili e fissi, messaggi senza limiti verso tutti e soprattutto 100 giga in 4G per navigare.

La seconda offerta diventa più articolata, siccome costa 7,99 € ed offre 150 giga in 4G. Si tratta della Power Supreme Web Easy, promozione mobile che offre ugualmente minuti e messaggi illimitati.

Non è finita qui però visto che c’è anche un altro regalo molto importante: TIM regala infatti il primo mese di promozione a tutti, consentendo di cominciare a pagare a partire dal secondo. Solo gli utenti che decidono di lasciare un gestore come Iliad o un gestore virtuale potranno ottenere offerte del genere.