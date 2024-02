Con una TRUFFA hanno rubato soldi agli utenti, ECCO COME

La truffa è sempre dietro l’angolo, esattamente come questa volta in cui si sta parlando insistentemente di un tentativo di phishing. Dopo aver visto numerose situazioni al limite, è tempo di mettere in guardia gli utenti, che si ritrovano ancora una volta ad essere vittime di un messaggio.

Secondo quanto riportato infatti tramite e-mail starebbe accadendo qualcosa di molto particolare, come se ci fosse un invito da parte di una donna.

La nuova truffa irrompe tramite e-mail: ecco il testo da tenere alla larga

“Ciao,

Non ci crederete e spero davvero che la mia ricerca sia arrivata a buon fine.

Mi chiamo Jacqueline, ho 31 anni e sto cercando un uomo per fare sesso.

In questo momento sono in uno stato in cui la mia figa diventerà letteralmente calda e infuocata.

Possiamo rendere questa serata indimenticabile, perché sono pronta ad offrirti tutto quello

che puoi immaginare.

Hai mai provato un’esperienza profonda che ti lascerà senza parole?

Io posso fare in modo che tu lo ricordi a lungo.

Perché so come soddisfare un uomo fino all’ultima goccia.

Possiamo trascorrere questo weekend in un vortice di passione e piacere.

Facciamo tutto quello che abbiamo sognato e anche di più.

Sono pronta a tutto, solo se mi rispondi.

Per facilitarti la ricerca ti lascio il mio profilo: Sensual_Mistress

Ti invio anche questa foto e questo video per scaldare il tuo interesse.

Spero che dopo la visione della foto tu sia contento e che mi contatti.

Jacqueline”

Il testo è molto chiaro, anche se è scritto malissimo. I truffatori vogliono in ogni modo far credere che si tratti di una mail proveniente da una donna che ha voglia di conoscere il povero malcapitato.

L’obiettivo è quindi quello di farlo arrivare al sottoscrivere una sorta di iscrizione sul sito di incontri che in realtà non è altro che un portale attraverso il quale la vittima perderà i propri dati personali e delle carte di credito.