TIM: scopri le offerte fino a 200 GB a meno i 7 euro al mese

TIM ha da qualche giorno lanciato due nuove offerte mobili, posizionandole subito come alcune delle migliori opzioni disponibili sotto i 10 euro del momento. Destinate soprattutto a coloro che intendono passare al gestore da altri operatori, queste promo offrono tariffe altamente competitive a partire da soli 6,99 euro al mese.

Ci sono diversi motivi per scegliere l’operatore TIM, rendendolo una scelta attraente per molti consumatori. La rete offre una copertura estesa sia a livello nazionale che internazionale, garantendo una connettività affidabile e veloce ovunque ci si trovi. Oltre alla connettività, fornisce servizi aggiuntivi come TIMvision per lo streaming di film e serie TV, TIMmusic per l’ascolto di musica in streaming e TIMgames per i videogiochi online. L’assistenza clienti è poi sempre efficiente e accessibile, disponibile tramite telefono, chat online o presso i numerosi punti vendita presenti sul territorio nazionale.

Promo mega convenienti TIM

La prima promozione che segnaliamo è la TIM Power Supreme Easy New, che include minuti illimitati di chiamate verso tutti i numeri nazionali, 200 SMS e un pacchetto dati di 200 GB fino alla velocità del 4G. Il costo mensile è di soli 7,99 euro, con attivazione gratuita e un costo della SIM di 5 euro. È richiesta l’attivazione del servizio Ricarica Automatica e sono inclusi servizi aggiuntivi come il Piano TIM BASE 19, LoSai, ChiamaOra. Questo piano è disponibile solo per coloro che richiedono la portabilità del numero da determinati operatori.

La seconda opzione è la TIM Power Iron New, che al suo interno comprende chiamate illimitate verso tutti in Italia, 200 messaggi (sempre utili per le emergenze) e 150 GB di traffico in 4G al costo di 6,99 euro al mese. Anche questa include l’attivazione gratuita e il costo della SIM di 5 euro, con la necessità di attivare il servizio Ricarica Automatica e servizi aggiuntivi come LoSai e ChiamaOra.

La durata di validità di queste offerte da parte di TIM non è stata specificata, ma è si suppone che siano disponibili almeno fino alla fine del mese in corso. Per ottenere ulteriori informazioni e per procedere con l’attivazione, si consiglia di visitare le pagine delle promo sul sito ufficiale dell’operatore telefonico.