Amazon: Kit Echo + Lampadina Philips Smart a Led in OFFERTA FOLLE

Amazon offre un’opportunità unica per coloro che desiderano trasformare la propria casa in un ambiente intelligente e audio-sensoriale con il bundle speciale composto da Echo (4ª generazione) e dalla Philips Hue White Lampadina LED Smart (E27), attualmente disponibile al prezzo di 119,99€.

Questo bundle include tutto il necessario per iniziare a creare la tua Casa Intelligente. Con Echo avrai accesso a un audio di alta qualità che offre alti nitidi, medi dinamici e bassi profondi. Questo dispositivo si adatta automaticamente a qualsiasi ambiente, garantendo un suono ricco e definito ovunque tu lo utilizzi.

I vantaggi di Echo e come funziona

Uno dei vantaggi principali di Echo è la possibilità di controllare la musica con la tua voce. Grazie ad Alexa, il sistema di intelligenza artificiale di Amazon, puoi ascoltare brani in streaming da una vasta gamma di servizi musicali, inclusi Amazon Music, Deezer, Spotify ed altre piattaforme. Inoltre, il dispositivo supporta l’audio HD senza perdita di qualità, disponibile con servizi di musica in streaming compatibili come Amazon Music HD.

Ma Echo è molto più di un semplice altoparlante. È sempre pronto ad aiutarti in molte altre attività quotidiane. Puoi chiedere ad Alexa una serie di comandi utili che ti aiuteranno nella quotidianità. Grazie all’hub integrato, poi, il device facilita la configurazione e il controllo dei dispositivi Zigbee compatibili per la tua Casa Intelligente. Questo significa che puoi controllare luci, serrature e sensori con semplici comandi vocali.

Il bundle, come anticipato, include anche la Philips Hue White Lampadina LED Smart, che ti permette di aggiungere un’illuminazione intelligente alla tua casa. Questa lampadina LED è compatibile con Echo e può essere facilmente “manipolata” anche attraverso i comandi vocali. Puoi regolare la luminosità, cambiare colore e programmare accensioni e spegnimenti automatici per creare l’atmosfera perfetta in ogni momento.

Il kit Echo con la lampadina dona agli acquirenti un modo conveniente e accessibile per trasformare la casa in un ambiente audio-sensoriale. Approfitta subito dell’offerta su Amazon e inizia a godere deii vantaggi di una Casa Smart.