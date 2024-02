TIM, Febbraio si prospetta il mese delle promozioni telefoniche

In occasione della festa di San Valentino, TIM ha lanciato delle offerte speciali che coprono una vasta gamma di tecnologie, permettendo ai clienti di accedere a prodotti di ultima generazione attraverso piani di pagamento vantaggiosi. Tra gli articoli offerti troviamo smartphone di ultima generazione, smartwatch, cuffie wireless, la consolle PlayStation 5 e Smart TV di alta qualità. Queste offerte si distinguono per la possibilità di acquisto a rate, senza necessità di un pagamento iniziale o di interessi, e includono la comodità di una consegna a domicilio gratuita.

TIM: ce n’è per ogni gusto

Le promozioni di San Valentino di TIM sono articolate in diversi pacchetti, tra cui spiccano le offerte “Promo 2X1” che consentono di ottenere due dispositivi al prezzo di uno, offrendo così un notevole risparmio. Ad esempio, è possibile scegliere tra combinazioni come il Motorola razr 40 5G abbinato a un Motorola moto e13, o il Samsung Galaxy S24 accoppiato a un Galaxy Watch6, con opzioni di pagamento rateale estremamente convenienti per una durata di 30 mesi.

Inoltre, per i giovani clienti che dispongono dell’offerta TIM Young, è prevista la possibilità di abbinare l’offerta mobile a dispositivi come lo Xiaomi Redmi Note 13 5G a condizioni vantaggiose. Per chi desidera aggiornare l’ambiente domestico con la tecnologia più avanzata, TIM propone anche Smart TV Samsung Crystal Ultra HD 4K e la PlayStation 5, anch’essi disponibili a rate per 30 mesi.

Le offerte di San Valentino TIM sono accessibili fino al 3 marzo 2024 a tutti i clienti che mantengono un’offerta mobile attiva per almeno 24 mesi o dispongono di una connessione fissa con l’operatore. Il finanziamento, offerto da TIMFin a tasso zero, prevede una rateizzazione su 30 mesi con addebito su carta di credito o debito, escludendo le carte prepagate o emesse all’estero. Per i clienti della rete fissa, vi è l’opzione di addebitare le rate direttamente in bolletta.

TIM incoraggia anche la sostenibilità attraverso il servizio “TIM Rivaluta Smartphone“, che permette ai clienti di dare in permuta un vecchio dispositivo per accedere a una rateizzazione ancora più conveniente. Questa iniziativa non solo offre vantaggi economici ma promuove anche un consumo tecnologico più responsabile.