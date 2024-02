Per tutto il 2023, il Samsung Galaxy S23 Ultra è stato indubbiamente lo smartphone più desiderato e richiesto dal pubblico, in quanto dispositivo capace di racchiudere al proprio interno il meglio del meglio della telefonia mobile, sebbene comunque il prezzo fosse particolarmente elevato.

Data la comparsa sul mercato degli ultimi modelli, ecco arrivare lo sconto più interessante da cogliere subito al volo. Il prodotto in promozione è la versione da 256GB di memoria integrata, con tutte le specifiche tecniche previste di base: si parte dal processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, passando poi per la GPU Adreno 740 e gli 8GB di RAM, per finire con il bellissimo display AMOLED 2X da 6,8 pollici di diagonale, con risoluzione 1440 x 3080 pixel, 500 ppi, protezione Gorilla Glass Victus 2, ed ovviamente refresh rate a 120Hz.

Samsung Galaxy S23 Ultra 5G: questo prezzo è da urlo

Un risparmio assolutamente degno di nota per tutti gli utenti che sceglieranno di acquistare il bellissimo Samsung Galaxy S23 Ultra 5G. Il suo valore consigliato sarebbe di 1389 euro, in questi giorni Amazon, date le ridotte scorte a disposizione, ha deciso di abbassare il prezzo del 27%, fino a raggiungere la spesa finale di soli 1013,27 euro, sempre con garanzia di 24 mesi ed ovviamente no brand. Per effettuare l’ordine collegatevi a questo link.

Snocciolando le altre specifiche tecniche, non possiamo non coinvolgere il comparto fotografico, fiore all’occhiello del modello oggetto del nostro articolo. Nello specifico parliamo di un sensore da 200 megapixel di alta qualità, seguito a ruota da vari sensori da 10 megapixel, per finire con uno da 12 megapixel. Il tutto porta a sfruttare zoom ottico 10X, uno stabilizzatore ottico integrato, un angolo di ripresa massimo di 120 gradi e risoluzione degli scatti di 12000 x 9000 pixel. Qualità superiore al normale per uno dei migliori cameraphone sul mercato.