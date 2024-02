CoopVoce è GRATIS, l’offerta da 200 giga che non si paga

Come tutti gli altri gestori, anche CoopVoce sta provando in ogni modo a dire la sua, soprattutto con le ultime offerte. Il provider virtuale è stato il metro di paragone di tantissimi gestori, che hanno provato infatti ad eguagliarne il potenziale con delle offerte offerte molto simili. Quelle del gestore di Coop però risultano nettamente le migliori e di questo non se ne fa più mistero.

Stanno a quanto riportato, direttamente sul sito ufficiale di CoopVoce, ci sarebbe un’offerta straordinaria da prendere al volo, visto che scade il 6 marzo prossimo. La nuova EVO 200, che in realtà già era stata vista alcuni mesi fa, torna dunque ufficialmente per battere la concorrenza a colpi di giga soprattutto. Il prezzo mensile è straordinario così come le opportunità fornite dalla promo stessa.

CoopVoce distrugge Iliad e tutti gli altri provider concorrenti: ecco la EVO 200

Qualcuno credeva che non potesse essere possibile lanciare un’offerta migliore di quelle proposte dagli altri gestori in questo periodo, ma CoopVoce ha sovvertito ogni pronostico. Lanciando la sua nuova campagna promozionale basata sulla vecchia EVO 200, il gestore sembra aver fatto bingo.

Gli utenti che non erano riusciti a sottoscriverla in passato hanno deciso di farlo adesso lasciando il loro provider di fiducia per atterrare in CoopVoce. Secondo quanto riportato, sono già tantissime le persone che hanno sottoscritto la promo, con un prezzo mensile di soli 7,90 € per sempre.

Se vi state chiedendo cosa c’è al suo interno, la risposta è presto data sul sito ufficiale: la EVO 200 include minuti, messaggi e giga. Più in particolare si parla di telefonate senza limiti verso qualsiasi gestore, 1000 SMS verso chiunque e infine di 200 giga in 4G ogni mese. Oltre al costo mensile, non ci sono altri costi di cui tener conto, visto che quello di attivazione non esiste.

In più c’è un grande regalo che può far piacere a molti: il primo mese sarà offerto gratis dal celebre gestore virtuale.