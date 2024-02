Un messaggio PERICOLOSO è arrivato, la TRUFFA ruba soldi e dati

Anche oggi purtroppo gli utenti si sono ritrovati a fronteggiare una nuova truffa che sta riuscendo a mettere in pericolo diverse persone. Questi tentativi hanno uno scopo ben preciso, ovvero quello di cogliere il fallo quanti più utenti possibile.

I truffatori inviano migliaia e migliaia di messaggi come quello che troverete in basso, proprio con lo scopo di fare la cosiddetta “pesca a strascico”. Dalle maglie della rete di questa truffa, qualcuno riuscirà a sfuggire ma qualcun altro resterà inevitabilmente intrappolato.

Questo è il messaggio truffa che sta tenendo sotto scacco gli utenti italiani

Come sempre i messaggi che arrivano tramite e-mail possono nascondere diverse insidie. Ormai i truffatori sanno che gli utenti sono sempre pronti a controllare la loro casella di posta elettronica sia per lavoro che per le varie iscrizioni che vengono fatte ogni giorno. A tal proposito, in mezzo, ci finiscono dei messaggi truffa davvero impressionanti, proprio come questo che trovate qui sotto.

Come si può notare, il messaggio è scritto con un italiano abbastanza claudicante. Bisogna stare attenti soprattutto alla forma del testo infatti, oltre che alla composizione della mail, spesso fatta di lettere a caso e non di un nome vero e proprio che potrebbe conferire ulteriore fiducia e legittimità. Ecco il testo dal quale bisogna stare assolutamente alla larga:

