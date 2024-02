Truffa a febbraio, così sono SCOMPARSI i soldi degli utenti

È arrivata una nuova truffa che sta mettendo in grave pericolo gli utenti facendogli credere di aver trovato una donna che vuole fare la loro conoscenza.

Il testo, che può essere eletto in basso proprio per avere modo di restare in guardia, è chiaro. La finta donna invita l’uomo tramite una mail ad iscriversi ad un sito di incontri, che servirà solo a rubare i dati personali e delle carte di pagamento.

Una truffa clamorosa sta avendo luogo in Italia, il tutto con una semplice e-mail

Questo in basso purtroppo è un messaggio da evitare. Qualcuno potrebbe vedersi desiderato magari da una donna straniera che non sa scrivere in italiano, ma non si tratta altro che di una truffa generata con intelligenza artificiale. Scritta originalmente in una lingua straniera, è stata tradotta male in italiano e inoltrata a più persone, tra le quali purtroppo però qualcuno ci è cascato.

“Ciao! Non riesco più a mantenere le mie parole. Non hai idea di quanto sono attratto da te.

Quando ho ricevuto il tuo indirizzo email dal mio amico, ho sentito che era destino. Brucio dal desiderio di incontrarti e trascorrere momenti indimenticabili con te. C’è qualcosa di speciale tra noi e non posso resistergli. Immagino che ci incontriamo in un posto segreto dove siamo solo noi due. La tua presenza mi fa battere forte il cuore e i miei pensieri corrono lontano.

Voglio che tu sappia che non sto cercando una relazione regolare.

Cerco passione, avventura e completo godimento reciproco. Possiamo esplorare nuove dimensioni della nostra esistenza e soddisfare i nostri desideri più profondi.

Propongo di incontrarci di nascosto da occhi indiscreti.

Ho diversi posti in cui possiamo immergerci in un mondo di passione e piacere, dove nessuno ci disturberà.

Ti aspetterò per iniziare insieme questo viaggio epico.

Non vedo l’ora di sentire la tua opinione per potermi immergere nella nostra passione condivisa e creare momenti indimenticabili insieme.

Il mio profilo: *LINK TRUFFA*”