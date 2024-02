Il Consumer Intelligence Research Partners (CIRP) ha recentemente diffuso un nuovo studio focalizzato sulle dinamiche di mercato degli smartphone negli Stati Uniti, concentrandosi sulle transizioni tra utenti di Android e iPhone. La scorsa primavera, Apple ha registrato un notevole successo con il 15% di nuovi acquirenti di iPhone provenienti da Android, raggiungendo il suo picco più alto degli ultimi 5 anni. Il prezzo medio di vendita si è inoltre mantenuto appena sotto i 1.000 dollari.

Quanto inciderà la serie Samsung S24 sull’ecosistema Apple?

Ma secondo il più recente rapporto di CIRP, sembra che nel corso del 2023 la tendenza abbia subito un leggero rallentamento. Attualmente, il 13% dei nuovi acquirenti di iPhone negli Stati Uniti passa da Android, evidenziando una diminuzione del 2% rispetto all’anno precedente. Nonostante si sia verificato un calo rispetto al picco del 2022, è importante notare che questo dato indica comunque un aumento del 2% rispetto al 2020 e al 2021, mantenendosi in linea con le statistiche del 2019.

L’analisi di CIRP si basa sulle transizioni di piattaforma durante ciascun anno solare, e l’attenzione si sposta ora verso il 2024 per valutare se i dispositivi Android saranno in grado di riguadagnare terreno rispetto agli iPhone. La concorrenza tra i due ecosistemi rimane un elemento cruciale per il mercato degli smartphone, e le dinamiche possono cambiare rapidamente.

Un ulteriore elemento di riflessione è l’osservazione che la serie Samsung S24 ha ottenuto un’accoglienza positiva dopo il lancio a gennaio 2024. Sorprendentemente, ha persino ottenuto punteggi di soddisfazione del cliente superiori rispetto agli iPhone 15 e 15 Pro. Questo sottolinea la competitività sempre crescente nel settore e l’importanza della qualità del prodotto e dell’esperienza utente nel determinare le preferenze degli acquirenti.

La corsa tra Android e iPhone nel 2024

Mentre l’interesse verso gli iPhone da parte degli utenti Android mostra un lieve decremento, la sfida tra i due giganti del settore, Apple e Samsung, rimane avvincente. L’evoluzione delle dinamiche di mercato e le preferenze degli utenti continueranno a plasmare la competizione nel mondo degli smartphone.