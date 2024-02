OFFERTA AMAZON: Drone pieghevole Mini in SUPER SCONTO

L’entusiasmante mondo dei droni è ancora più dinamico grazie al DJI Mini 3 Pro, un’opzione imperdibile per gli amanti del genere. In offerta esclusiva su Amazon a soli 529,00€ per pochi giorni, questo drone pieghevole e leggero promette di solcare i cieli con stile e professionalità.

Una delle prime cose che colpisce è la conformità alle normative. Con un peso inferiore a 249 g, il drone è esente dalla maggior parte dei test e delle autorizzazioni richieste in molti Paesi, permettendoti di volare senza stressanti procedure burocratiche. Le caratteristiche che rendono il DJI Mini 3 Pro un vero gioiello sono però senza dubbio le sue capacità fotografiche e di ripresa. Attraverso video in 4K/60fps e foto da 48 MP, questo drone cattura la bellezza del mondo con dettagli straordinari. La fotocamera può anche supportare una doppia ISO nativa e una grandiosa apertura f/1.7. In tal modo le tue immagini catturate saranno sempre di una qualità strabiliante.

Piccolo drone, grandi prestazioni

Perfetto per i selfie e i ritratti all’avanguardia, il DJI Mini 3 Pro consente l’uso della funzione Riprese verticali, consentendo di creare scatti ideali per i social media. Lo stabilizzatore ruota di 90° senza compromettere la qualità dell’immagine, assicurando risultati impeccabili. Grazie ad un’autonomia di volo estesa fino a 34 minuti, il drone permette di catturare ed esplorare ancora di più l’ambiente circostante, riprendendo tutti i momenti epici durante il volo. Dotato di rilevamento ostacoli tridirezionale e APAS 4.0, questo dispositivo garantisce una sicurezza di volo senza precedenti, permettendoti di usarlo con spensieratezza e tranquillità.

Il DJI Mini 3 Pro è ricco di altre funzionalità intelligenti, tra cui FocusTrack, MasterShots, QuickTransfer e Timelapse. Utilizzando questo drone, la creatività non ha limiti! Non è il solito dispositivo, ti accompagnerà in volo verso esperienze uniche e indimenticabili. Non lasciarti sfuggire questa super promozione su Amazon e preparati a solcare i cieli con stile e professionalità. Scopri tutti i vantaggi e le funzioni che saprà regalarti. Ordinalo al più presto, prima che lo sconto venga eliminato!