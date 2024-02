Mercedes-AMG ha recentemente presentato una versione speciale della sua sportiva AMG A 45 S 4MATIC+ denominata “Limited Edition”, si tratta di una versione con caratteristiche peculiari ed una colorazione particolare disponibile solo per quest’ultima, per quanto riguarda il prezzo dalla Germania ci giunge voce che sarà maggiorato visto le specifiche particolari di 14.280 euro in più rispetto al costo base che, in Italia parte da 69.389,80 euro.

Caratteristiche dedicate alla “Limited Edition”

Colorazione esclusiva: “AMG Green Hell Magno”, precedentemente non disponibile per la Classe A, con grafiche colorate sulla carrozzeria.

Dettagli estetici distintivi: Scritta "A 45 S" sulle portiere, logo AMG sul cofano motore e bordi gialli sulle appendici aerodinamiche.

Cerchi: Cerchi forgiati AMG da 19 pollici in nero opaco con dettagli gialli coordinati con la carrozzeria.

Pinze dei freni: Di colore nero lucido con la scritta AMG in bianco.

Pacchetti inclusi: AMG Night Package, AMG Night Package II e AMG Aerodynamics Package che offrono finiture esterne nero lucido, vetri oscurati e appendici aerodinamiche aggiuntive come l'ala fissa posteriore.

Interni: Sedili Performance AMG rivestiti in nero con una combinazione di pelle sintetica ARTICO e microfibra MICROCUT, cuciture gialle a contrasto sui sedili, pannelli delle porte e cruscotto.

Volante: Volante Performance AMG in pelle/microfibra MICROCUT con dettagli nero/giallo.

Battitacco illuminati: Con logo AMG giallo.

Tappetini personalizzati:

Meccanica: Nessun cambiamento rispetto alla versione standard, mantenendo trazione integrale e motore 4 cilindri turbo da 2 litri con 421 CV e accelerazione da 0 a 100 km/h in 3,9 secondi.

Non rimane dunque che attendere e vedere come si comporta su strada questa nuova versione, non si sa molto invece per quanto riguarda il sistema di infotainment, recentemente Mercedes ha fatto sapere di voler proseguire la strada verso sistemi a schermi touch ampi controtendenza rispetto all’analogico che in molti prediligono, dubitiamo però vista la natura non berlina dell’auto che questo modello avrà ampi display a bordo.