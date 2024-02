Motorola Razr 40 Ultra è indubbiamente il flip-phone più interessante ed economico attualmente disponibile sul mercato, dispositivo che segna una forte capacità di adattamento alle richieste degli utenti, con un grande passo in avanti rispetto alla generazione precedente.

L’offerta su Amazon, ne siamo certi, avvicinerà ulteriormente molti consumatori all’acquisto di un device che presenta un display flessibile da 6,9 pollici di diagonale, si tratta di un pOLED con refresh rate a 165Hz, affiancato da un pannello esterno pOLED da 3,6 pollici, molto più grande e completo del passato. Il processore è ovviamente l’ultimo modello di casa Qualcomm (al tempo del lancio dello smartphone), accoppiato con una configurazione 8GB di RAM e 256GB di memoria interna.

Se premete questo link andrete subito sul nostro canale Telegram ufficiale, dove trovare i codici sconto Amazon ed anche le migliori offerte in circolazione.

Motorola Razr 40 Ultra: i prezzi sono sempre più bassi

Avere un foldable, o in questo caso un flip-phone, all’interno della propria dotazione non è più utopia, ma una realtà su cui è possibile fare a tutti gli effetti affidamento. Il prezzo del Motorola Razr 40 Ultra è decisamente ribassato rispetto al listino di 1199 euro, infatti è stato sapientemente applicato uno sconto del 25%, così da arrivare a spendere solamente 899 euro per la variante con garanzia di 24 mesi e no brand (premete qui per l’acquisto), al quale è comunque possibile applicare un coupon di 100€, per giungere al valore finale di 799 euro.

La batteria integrata è da 3800mAh, un quantitativo più che adeguato alla tipologia del prodotto, avendo Motorola cercato di ridurre al massimo il peso complessivo, fino al valore finale di soli 190 grammi. Da molti definito come lo smartphone dei sogni, riesce a focalizzare la propria attenzione anche sul comparto fotografico, con una doppia fotocamera posteriore da 12 e 13 megapixel, affiancata da una selfie cam anteriore da 32 megapixel, per un set di sensori più che adeguato per la tipologia effettiva di prodotto.