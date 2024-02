Quando parliamo di chatbot intelligenti ovviamente il primo nome che ci viene in mente è quello di ChatGPT, la piattaforma messa a disposizione da Open AI infatti conquistato il mondo offrendo agli utenti numerosi servizi di intelligenza artificiale che consentono loro di svolgere numerose attività attività attività in modalità modalità completamente automizzata, sia che si tratti della versione gratis della chat sia di quella pagamento.

A quanto pare però molto presto la chat basata su intelligenza artificiale godrà di una nuova funzionalità definita Memoria, la quale può essere attivata o meno e consentirà al chatbot di ricordare i dettagli sull’utente con cui parla.

Si ricorderà di voi

la funzione in questione consentirà a Chat GPT ricordarsi di voi e di conseguenza di riconoscere l’interlocutore con cui parla per poter poter fornire risposte sempre più attinenti al suo profilo, in parole povere quest’ultimo vi riconoscerà grazie alle informazioni che potrà acquisire chat dopo chat.

Ovviamente i dati acquisiti non saranno salvati in modo permanente nei server dell’intelligenza artificiale, sarà infatti possibile accedervi e cancellare ricordi specifici problemi, sia per una questione di privacy sia per una questione di valutazione da parte dell’utente che potrebbe non voler lasciar salvati alcuni ricordi considerati privati o sconvenienti.

La novità appena descritta è entrata solo ora in fase di test e l’azienda la sta testando principalmente su ChatGPT Plus, sulla quale verrà probabilmente lanciata in partenza ma che potrebbe non essere l’unica a vedere l’arrivo dell’opzione memoria, infatti quest’ultima potrebbe arrivare anche sulla versione gratuita del noto chatbot.

E voi cosa ne pensate ? Probabilmente questa funzionalità arriva come risposta a Gemini lanciato da poco da Google e serve anche a migliorare l’esperienza d’uso per renderla più simile ad un’interazione con una persona piuttosto che con un software, ovviamente il polverone privacy non tarderà ad arrivare, vediamo come lo gestirà OpenAI.