Google One, l’innovativo servizio di archiviazione del colosso della tecnologia, festeggia un traguardo importante. Proprio in questi giorni sono stati raggiunti i 100 milioni di utenti.

Numeri impressionanti per un servizio relativamente recente ma che non stupiscono più di tanto vista la forza e la potenza di Google.

Mentre Google festeggia la soglia dei 100 milioni di utenti per il suo servizio, l’innovazione non si arresta, ma anzi per Google One è solo l’inizio.

Il prossimo futuro riserva grandi cose per Google One, sempre pronto a rinnovarsi e a migliorare per rendere sempre superiore l’esperienza degli utenti che vorranno sottoscrivere un abbonamento.

Google One, in cosa consiste il servizio da 100 milioni di utenti

In questi giorni, Sundar Pichai, CEO di Google, ha fatto sapere tramite i suoi social del traguardo di 100 milioni di abbonati raggiunto da Google One e anche delle incredibili novità in serbo per il servizio.

Google One è infatti un servizio di archiviazione, nato nel 2018, che offre numerosi vantaggi premium.

Questo servizio ha diversi piani di abbonamento: