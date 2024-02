"La Scelta Giusta per Te": Offerte Imperdibili del nuovo Volantino Unieuro

Unieuro ha lanciato il suo nuovo volantino “La Scelta Giusta per Te”, una vetrina ricca di offerte su una vasta gamma di prodotti. Fino al 29 febbraio, i clienti potranno approfittare di sconti su una varietà di articoli, tra cui smartphone, monitor, smartwatch, TV, portatili, console e accessori gaming, monopattini elettrici, biciclette e elettrodomestici con diverse funzionalità pazzesche e prodotti per la cura del proprio corpo.

Le offerte su cui puntare presenti sul volantino Unieuro

Tra le offerte più interessanti troviamo diversi modelli di smartphone di ultima generazione. L’Honor Magic 6 Lite è disponibile a soli 299€, offrendo prestazioni di fascia alta a un prezzo conveniente. I nuovi Galaxy A25, A05S e A15 di Samsung sono proposti rispettivamente a 279€, 169€ e 199€, regalando un’esperienza completa a ogni budget. I Realme 11 e C67 sono invece venduti da Unieuro in esclusiva a 249€ e 199€, un ottimo rapporto qualità-prezzo con prestazioni all’avanguardia.

Gli appassionati di smartwatch potranno trovare il Google Pixel Watch 2 a soli 299€, con funzionalità talmente avanzate da far girare la testa e un design particolarmente elegante. Il Redmi Watch 4 è poi disponibile a soltanto 99€, mentre il Xiaomi Band 8 è proposto a soli 39€, offrendo prestazioni affidabili a un prezzo accessibile. Inoltre, Unieuro mette in vendita una vasta selezione di portatili, inclusi i MacBook Air, a prezzi convenienti. Cercate una console incredibile? La PS5 Slim è in vendita a soli 474€, per farvi vivere i videogiochi in maniera più esaltante del solito!

Unieuro propone anche una varietà di elettrodomestici tra cui robot aspirapolvere per una pulizia autonoma, scope elettriche intelligenti, frigoriferi, lavatrici e asciugatrici di ultima generazione, tutti con offerte parecchie allettante. Per chi è alla ricerca di un nuovo condizionatore, c’è uno speciale dedicato al clima.

Tranquilli per i costi, Unieuro vi da la possibilità di pagare gli acquisti in comode rate mensili, rendendo ancora più accessibili le offerte del volantino. Non lasciatevi sfuggire l’opportunità di consultare le promo del volantino “La Scelta Giusta per Te”, basta andare sul sito e ricordate: sono valide solo per un certo periodo di tempo.