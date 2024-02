Affare da non perdere su Amazon con una promozione che va a toccare un set di cacciaviti di precisione, oggi in offerta ad uno dei prezzi più bassi che abbiamo effettivamente mai visto, così da riuscire ad avvicinare il maggior numero di utenti all’acquisto.

Il prodotto è si articola in un totale di 25 pezzi, più precisamente parliamo di 24 punte da inserire direttamente sul manico, che appunto è il 25esimo pezzo della collezione, offrendo la massima versatilità nell’utilizzo quotidiano, grazie alla differenziazione su 7 tipologie di punte differenti tra loro.

Set di cacciaviti da precisione: ecco quanto costa su Amazon

Il set di cacciaviti deve essere assolutamente presente nella vostra dotazioni di utensili, per il semplice fatto che non tutto può essere risolto direttamente con i cacciaviti tradizionali, ma è strettamente necessario affidarsi a strumenti di piccole dimensioni (ad esempio per la riparazione di orologio, l’apertura di notebook o di console). Ecco quindi che risulta fondamentale l’offerta applicata sul set corrente, parte da un prezzo consigliato di soli 11,99 euro, per poi scendere del 25% fino al valore attuale di 8,99 euro. Coloro che vorranno acquistarlo, tramite la pressione del seguente link, potranno applicare un coupon del 5%, pari a circa 50 centesimi.

L’occasione è molto ghiotta, in confezione è possibile trovare una piccola e comodissima custodia in plastica, all’interno della quale andare a posizionare tutto il set, così da facilitare non poco il trasporto e lo spostamento ovunque si desideri. L’impugnatura magnetica, con coperchio girevole a 360 gradi, facilita di molto le operazioni di montaggio e smontaggio, oltretutto si trova anche una parte zigrinata che offre una presa più confortevole in fase di utilizzo. Il prodotto viene spedito direttamente da Amazon con consegna in tempi molto brevi.