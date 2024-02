Asus Zenfone 9 è uno smartphone definito da molti come il miglior top di gamma compatto, per il semplice motivo che ha dimensioni decisamente inferiore ai modelli attualmente in vendita sul mercato, riuscendo addirittura a scendere sotto i 6 pollici di diagonale (si ferma a 5,92 pollici).

Il prodotto raggiunge per la precisione 146 x 68 x 9,4 centimetri, con un peso di soli 165 grammi, questo grazie, come vi abbiamo anticipato del resto, ad un display veramente ridotto, che non perde comunque la qualità: essendo a tutti gli effetti un AMOLED con risoluzione elevata. Il processore di casa Qualcomm riesce ugualmente a garantire prestazioni di livello, grazie al supporto degli 8GB di RAM e di 128GB di memoria interna.

Asus Zenfone 9: i prezzi migliori sono solo su Amazon

Il prezzo dell’Asus Zenfone 9 non ha raggiunto quello dei top di gamma più moderni (fortunatamente), infatti nel recente passato Amazon è riuscita a scontarlo a prezzi decisamente convenienti, raggiungendo 778,02 euro. Volendo ridurre ulteriormente la spesa per il suo acquisto (che potete completare al seguente link), dovete approfittare subito dell’offerta del 23% sul suddetto prezzo, con un valore finale di soli 599,99 euro.

La batteria risulta essere proporzionata alle dimensioni del prodotto stesso, raggiungendo 4300mAh, senza comunque subire variazioni importanti in termini di autonomia sul breve/medio termine. Nella parte posteriore trova posto una doppia fotocamera da 50 megapixel, per riuscire a realizzare scatti di ottimo livello, a prescindere dalla condizione luminosa. Per tutti gli utenti che sceglieranno di acquistare la variante inclusa nell’articolo, e linkata poco sopra, ecco arrivare un regalo da parte di Amazon: una pellicola protettiva, da utilizzare ovviamente sul display, che saprà proteggerlo sin dalle prime battute, così da non rischiare a rovinarlo nelle fasi di utilizzo embrionali.