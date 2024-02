Vodafone VINCE con 200 GIGA a partire da 6 euro mensili

L’obiettivo di Vodafone è quello di recuperare terreno e molto probabilmente ci riuscirà. Le offerte che sono state lanciate già nel 2023, sono ritornate anche nel 2024 con il solo obiettivo di danneggiare i provider virtuali e qualcun altro. Con tanti contenuti al loro interno e dotate di prezzi molto più bassi rispetto al solito di Vodafone, queste opportunità garantiranno un rientro agevole. Come sempre però bisogna cogliere il momento giusto, visto che da un momento all’altro tutto potrebbe svanire.

Ricordiamo che non sono solo i contenuti a fare l’offerta migliore rispetto ad un’altra, ma tanti altri aspetti. Nel caso di Vodafone ad esempio i servizi sono fondamentali, come quello riservato ai clienti. Non può certamente passare in secondo piano il cavallo di battaglia dell’azienda, che è la qualità di rete mobile. A tal proposito tutti devono sapere che nelle due offerte Silver in questione c’è il 4G, che in alcuni casi si dimostra migliore del 5G di altre aziende.

Vodafone continua a dettare legge con le sue migliori offerte, sono tornate le Silver

La prima offerta di Vodafone è davvero grandiosa in quanto include già tutto al suo interno. Ecco infatti minuti ed SMS illimitati verso tutti con 100 giga in 4G per 7,99 € al mese.

Più o meno su questi criteri si apre anche l’altra opportunità, ovvero la seconda Silver. L’offerta offerta in questione garantisce tutti i mesi chiamate senza limiti verso chiunque e messaggi senza limiti, ma con un quantitativo pari a ben 150 giga in 4G. Il prezzo nel caso di questa seconda offerta è di 9,99 € al mese.

Oltre a questo ci sono tanti altri benefici come detto nelle righe precedenti, ma uno su tutti riguarda l’aggiunta di ulteriori giga. Vodafone permette a tutti coloro che scelgono il servizio SmartPay per la ricarica automatica di avere 50 giga ulteriori da accumulare con quelli della propria offerta.