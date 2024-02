Noitel è uno degli operatori telefonici virtuali presenti sul territorio italiani più convenienti di questo ultimo periodo. Le sue offerte di rete mobile sono infatti caratterizzate da un costo davvero molto basso ma da un bundle mensile allo stesso tempo molto ricco. In questi ultimi giorni, in particolare, l’operatore ha comunicato di aver prorogato ulteriormente il suo catalogo di offerte mobile. In particolare, gli utenti interessati avranno tempo fino al mese di marzo 2024 per attivare una delle offerte disponibili.

Noitel, l’operatore virtuale proroga il suo catalogo di offerte fino a marzo 2024

L’operatore telefonico virtuale Noitel ha da poco comunicato di aver prorogato la disponibilità del proprio catalogo di offerte di rete mobile. Come già accennato in apertura, si tratta di offerte estremamente convenienti e con un bundle mensile decisamente ricco. Gli utenti potranno inoltre scegliere se pagare mensilmente il costo dell’offerta oppure se pagare anticipatamente per tre mesi, ottenendo così un prezzo scontato.

Stando a quanto riportano i colleghi di Mondomobileweb.it, il catalogo di offerte di Noitel resterà disponibile all’attivazione ancora per un mese. Nel dettaglio, gli utenti avranno tempo fino al prossimo 15 marzo 2024 per poter attivare una delle super offerte dell’operatore virtuale Noitel. Una delle offerte più convenienti è Noitel Next Step Plus. Quest’ultima, in particolare, dà agli utenti la possibilità di usare ogni mese fino a 30 GB di traffico dati, minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e 50 SMS verso tutti i numeri. Il costo da sostenere è di appena 4,99 euro al mese.

L’offerta in questione sarà attivabile sia dai nuovi clienti dell’operatore (sia con richiesta di portabilità sia con attivazione di un nuovo numero) sia da chi è già cliente dell’operatore virtuale. Ad un costo leggermente più alto di 7,99 euro al mese, è poi disponibile l’offerta mobile Noitel Super Jump 150. In questo caso, come suggerisce anche il nome, l’offerta arriva ad includere fino a 150 GB di traffico dati e sempre 50 SMS verso tutti i numeri e minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri, sia fissi sia di rete mobile.

Ricordiamo che il catalogo di offerte di Noitel è davvero molto vasto. Vi invitiamo a visitare il sito ufficiale dell’operatore per scoprire tutte le offerte disponibili.