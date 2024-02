Scegli Vodafone per avere fino a 200 GIGA, si parte da 7 EURO

Per Vodafone il momento è molto delicato perché potrebbe rappresentare quello dell’effettiva risalita. Gli ultimi anni non sono stati semplici: i gestori virtuali hanno condotto un ottimo percorso fino a rubare le prime posizioni ai gestori più famosi. Tra questi purtroppo c’era anche Vodafone, che ora infatti sta cercando di ripristinare la sua reputazione, che resta intatta in tutta Europa.

Dopo aver assistito all’esodo di molti dei suoi utenti, il famoso gestore colorato di rosso si sta impegnando per favorire il percorso inverso. L’obiettivo delle due offerte Silver è infatti quello di recuperare qualche vecchio cliente, ma soprattutto di toglierlo alla concorrenza.

Vodafone: le migliori offerte del mese di febbraio hanno tutto

Secondo quanto riportato ultimamente, sarebbero molti coloro che scelto una delle due opportunità, a partire dalla prima che è quella meno costosa. Gli utenti interessati, che hanno i requisiti giusti per entrare in Vodafone, possono scegliere la prima Silver pagando solo 7,99 € al mese. Al suo interno gli utenti possono trovare ogni mese minuti e messaggi senza limiti verso qualsiasi altro provider, senza limitazioni di alcun genere. Per quanto riguarda la connessione ad Internet, ci sono ben 100 giga disponibili in 4G ogni mese.

Segue l’altra offerta, quella più interessante in assoluto che include al suo interno minuti e messaggi illimitati ma con 150 giga disponibili per navigare sul web liberamente in 4G. Il prezzo in questo caso è di 9,99 € al mese.

Ovviamente ci sono delle cose da dire in merito, soprattutto sui criteri utili per sottoscrivere una di queste due offerte. Solo chi proviene da un gestore virtuale o da Iliad può sottoscrivere una delle suddette promozioni mobili.

In secondo luogo c’è anche l’opportunità di avere 50 giga in più ogni mese semplicemente sottoscrivendo il servizio di ricarica automatica SmartPay. Si arriverà quindi rispettivamente a 150 giga al mese e a 200 giga al mese.