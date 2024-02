Il team di sviluppo di Crystal Dynamics potrebbe star lavorando ad un nuovo titolo appartenente alla saga di Tomb Rider. La notizia, di per se già molto interessante, potrebbe essere stata anticipata dal rinnovato sito ufficiale dedicato al franchise.

Risolvendo i vari puzzle presenti nella landing page, è possibile sbloccare un artwork esclusivo che mostra Lara Croft impugnare le sue iconiche doppie pistole. Questa immagine è stata anticipata dall’utente SmashLara su X (ex Twitter) che ha scoperto l’artwork sul nuovo sito del franchise.

Quello che emerge chiaramente è la veste grafica chiaramente ispirata ai capitoli originali. Possiamo quindi immaginare che il nuovo titolo sviluppato da Crystal Dynamics vedrà una Lara Croft differente da quella ammirata nella trilogia Survivor. Infatti, nei tre titoli usciti tra il 2013 e il 2018 abbiamo avuto modo di seguire la storia di formazione di una Lara più giovane e inesperta.

Lara Croft sembra pronta a tornare per una nuovo capitolo di Tomb Rider, il nuovo artwork lascia sperare in un nuovo titolo a breve

Crystal Dynamics have released a new look at "unified" Lara Croft. pic.twitter.com/3zTtdAy1oo — SmashLara • Tomb Raider News (@SmashLara) February 14, 2024

Nella foto mostrata, l’eroina più amata dai videogiocatori sembra più matura e sicura di se. Il risultato finale è un mix, assolutamente ben riuscito, tra la Lara Croft entrata nell’immaginario collettivo e quella della trilogia Survivor.

Purtroppo, al momento non sappiamo se questo concept art sia veramente un preludio ad una nuova serie di videogiochi dedicati a Tomb Rider. Al momento, l’unico lavoro ufficialmente annunciato sul franchise è il titolo in sviluppo da parte di Amazon Games.

Il gioco si configura come un prodotto di fascia alta e dal budget importante, quindi potrebbe benissimo trattarsi di un sequel spirituale di Shadow of the Tomb Raider uscito nel 2018. Tuttavia, il team di sviluppo potrebbe anche accantonare la storia precedente e proiettare Lara Croft in un contesto tutto nuovo, creando così il proprio universo narrativo.

Non resta che attendere maggiori dettagli che certamente non tarderanno ad arrivare. Non vediamo l’ora di tornare a vestire i panni dell’instancabile eroina inglese.