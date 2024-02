L’attesa è finalmente terminata per gli appassionati di gaming: ASUS Republic of Gamers (ROG) ha sollevato il velo sui nuovi laptop della famiglia Strix SCAR 2024 portando il mondo del gaming a un livello superiore. Con l’introduzione del primo display Mini LED da 16 e 18 pollici, ASUS ha posto nuovi standard nell’esperienza visiva dei giocatori più esigenti.

Il cuore pulsante di questa nuova generazione di laptop ROG è rappresentato dal display Mini LED, che offre oltre 2000 zone di oscuramento e una luminosità di picco di 1100 nit sul modello Strix SCAR 18. Questa tecnologia, unita al ROG Nebula HDR Engine, garantisce una riproduzione dei colori e dei dettagli impeccabile, minimizzando fenomeni indesiderati come il blooming e l’alone. L’esperienza visiva diventa così più coinvolgente e realistica che mai.

ASUS Republic of Gamers: prestazioni straordinarie

I laptop ASUS Strix SCAR 2024 ospitano il processore Intel Core i9 14900HX, una vera potenza con 24 core e 32 thread.

Questa CPU, abbinata a una GPU NVIDIA GeForce RTX fino a 4090 Laptop, offre prestazioni senza compromessi per i giochi più impegnativi e le attività multimediali più intense. Con supporto fino a 64 GB di memoria DDR5 e 4 TB di storage PCIe Gen4 x4, i giocatori avranno a disposizione tutte le risorse necessarie per eccellere in ogni campo.

Per mantenere sotto controllo le temperature durante le sessioni di gioco più intense, ASUS ha implementato una tecnologia di raffreddamento all’avanguardia.

Il sistema Tri-Fan, supportato dal metallo liquido Conductonaut Extreme, garantisce un flusso d’aria ottimale e riduce le temperature della CPU e della GPU.

Tutto ciò mantenendo le prestazioni al massimo livello senza compromessi.

Design rivoluzionario

Oltre alle innovazioni tecniche, ASUS ha dedicato particolare attenzione al design dei nuovi laptop Strix SCAR 2024. Il chassis è stato totalmente rinnovato, con elementi di design cyberpunk ROG che conferiscono un aspetto moderno e aggressivo, ma al contempo classico.

Il modello ROG Strix SCAR 18 è già disponibile sul ASUS eShop, mentre il modello Strix SCAR 16 sarà disponibile presso i punti vendita ASUS Gold Store a partire dalla fine di febbraio. I prezzi partono da 3.699€ per il modello SCAR 18. Presto saranno disponibili anche su Amazon e Mediaworld, per garantire a tutti gli appassionati di gaming l’accesso a queste macchine straordinarie.

Con questi nuovi laptop della famiglia Strix SCAR 2024, ASUS ROG conferma ancora una volta il suo impegno nell’offrire le soluzioni più innovative e performanti per i gamer di tutto il mondo.