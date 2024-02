CoopVoce ha sfidato TUTTI, torna la EVO 200 GRATIS

Oggi siamo al cospetto di una grande offerta che tenta in ogni modo di mettere in difficoltà la concorrenza. CoopVoce ha deciso di riportare in vita una delle vecchie conoscenze del pubblico, ovvero quella famosissima EVO 200 che aveva già fatto il vuoto dietro di sé. Tale soluzione è davvero ottima per chiunque, ma bisogna ricordare che c’è un tempo prestabilito per poterla sottoscrivere.

CoopVoce consentirà a tutti di poterla scegliere entro il prossimo 6 marzo, data dopo la quale arriverà una nuova offerta, non si sa se migliore o peggiore. Fino a quel momento dunque tutti potranno avere l’opportunità di capire cosa significa risparmiare avendo comunque tutto a disposizione e con una certa qualità.

CoopVoce ha la migliore offerta del momento ma fate presto: scade il 6 marzo

La EVO 200 del gestore di Coop consente di avere mensilmente il meglio, con minuti, messaggi e giga a disposizione. Ecco infatti chiamate senza limiti verso tutti i gestori, 1000 SMS verso qualsiasi numero e infine 200 giga di connessione dati in 4G per navigare in Internet. Il prezzo corrisponde ad un totale totale di soli 7,90 € al mese e per sempre. La scadenza del 6 marzo non va assolutamente ad influire sul costo mensile che appunto resterà in variato vita natural durante.

Oltre ad avere un prezzo molto basso e tantissimi contenuti disponibili tutti i mesi in questa EVO 200, CoopVoce offre anche altro. Il gestore virtuale si distingue particolarmente per i servizi che mette a disposizione del suo pubblico, a partire dal servizio clienti e dalla rete fino ad arrivare ai vantaggi.

In primo luogo non c’è alcun costo di attivazione da pagare, mentre in secondo luogo ci sarà un mese totalmente gratis per tutti. Ricordiamo anche che i tempi dell’attivazione dell’offerta possono essere abbreviati semplicemente scegliendo una scheda virtuale. Al posto della SIM fisica abituale, si potrà scegliere infatti una nuova eSIM.