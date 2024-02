Torna in TIM con le POWER fino a 150 GIGA con 6 EURO

Cosa serve a un gestore per riuscire a recuperare gran parte degli utenti perduti durante il corso del tempo? Ovviamente delle offerte che possano in un certo qual modo riportarli indietro. Quello che devono avere determinate tipologie di promozioni mobili è chiaro: servono minuti, messaggi e tantissimi giga, oltre ad un prezzo molto vantaggioso che duri nel tempo. Tutti i gestori virtuali sono riusciti ad ottenere grandi risultati proprio con questa formula, mettendo a ferro e fuoco i grandi gestori. Tra i più colpiti in assoluto c’è sicuramente il marchio TIM, che ha visto scappare tantissime persone a causa dei prezzi troppo alti e di offerte molto più vantaggiose in giro.

TIM lancia le sue Power con tutto incluso, ecco i dettagli in merito

TIM sta promuovendo ancora i contenuti che sono presenti all’interno delle Power, con prezzi che non superano determinate soglie. Partendo dalla prima soluzione in assoluto, quella che costa meno, gli utenti possono già avere tutto. Questa Power Iron, che ogni mese ha un prezzo che equivale a soli 6,99 €, consente di avere minuti illimitati per le telefonate, messaggi illimitati da inviare a chiunque e 100 giga disponibili per la navigazione in 4G.

Se siete rimasti stupiti dai contenuti di questa prima soluzione, bisogna che conosciate anche la seconda, ancora più performante e vantaggiosa. TIM, con la Power Supreme Web Easy, consente di pagare una cifra di soli 7,99 € al mese per avere di meglio. Ci sono infatti ancora una volta minuti senza limiti e messaggi senza limiti ma il fiore all’occhiello consiste in 150 giga in 4G. Da dimenticare che il primo mese è gratis per tutti.

La domanda ora è semplice: chi sono gli utenti che possono avere l’opportunità di scegliere TIM con queste soluzioni? La risposta è altrettanto semplice: tutti coloro che provengono da un gestore virtuale o da Iliad, potranno beneficiarne.