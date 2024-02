CoopVoce ha BATTUTO Vodafone e Iliad con 200 GIGA

Il mondo della telefonia è ormai totalmente assoggettato ai gestori virtuali, che riescono infatti a dominare in lungo e in largo. Il loro obiettivo era avere voce in capitolo, magari affossando quelle realtà che erano sempre riuscite a dominare dividendosi il territorio quasi in parti uguali. Tra i nomi più importanti tra i gestori virtuali figura anche quello di CoopVoce, provider che infatti non manca in nulla.

La sua peculiarità è quella di riuscire ad offrire ogni mese il meglio per pochi euro, con i prezzi migliori in assoluto facendo anche un rapido confronto con gli altri. Questa volta è tempo di un piacevole ritorno, uno di quelli che non possono lasciare indifferenti gli utenti che cercano risparmio, qualità e quantità.

Se volete avere il meglio dal punto di vista della telefonia, basta recarsi sul sito di CoopVoce e scoprire i contenuti della nuova EVO 200.

CoopVoce ha trovato il meglio: ecco i contenuti della EVO 200 per battere gli utenti

Con la sua nuova promozione mobile, CoopVoce vuole dare una lezione a tutti gli altri operatori. Molto probabilmente ci riuscirà, siccome la nuova EVO 200 al suo interno include veramente tutto quello che occorre.

Si parte innanzitutto con minuti senza limiti per telefonare tutti, passando poi a 1000 messaggi da inviare a chiunque liberamente. Infine ecco 200 giga in 4G, il tutto per un totale di 7,90 € al mese per sempre.

Direttamente sul sito ufficiale dell’azienda si possono leggere tutti i dettagli di questa strepitosa offerta. Basta infatti leggere per capire che fino al prossimo 6 marzo sarà disponibile, peraltro con due regali. Non c’è alcun costo di attivazione da pagare visto il periodo promozionale e inoltre non servirà neanche pagare il primo mese, siccome offre CoopVoce. Si pagherà a partire dal secondo mese in poi. L’offerta è ovviamente destinata a tutti gli utenti provenienti da tutti i gestori disponibili.