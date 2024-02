Whatsapp - il nuovo aggiornamento ci manderà in confusione, ecco perché

Il team di WhatsApp è noto per il suo impegno nel migliorare e aggiornare regolarmente l’applicazione di messaggistica, al fine di ottimizzare l’esperienza d’uso per milioni di utenti globali. Recenti osservazioni da parte degli utenti indicano che l’app sta per introdurre una modifica significativa, sebbene apparentemente minore, che altera una consuetudine ben radicata nell’uso dell’app: il posizionamento del pulsante di invio dei messaggi.

Whatsapp: le novità proposte dall’app

Questa novità è stata notata in particolare quando si digita un messaggio lungo che richiede un “a capo” automatico: il pulsante di invio, anziché trovarsi nella consueta posizione in basso a destra, si posiziona ora in alto a destra dello schermo. Tale variazione ha suscitato reazioni miste tra gli utenti, molti dei quali si trovano disorientati a causa di una modifica che interviene su un’abitudine profondamente radicata nella loro esperienza quotidiana di utilizzo dell’app.

In aggiunta a questo cambiamento, WhatsApp ha introdotto alcune lievi modifiche estetiche, come un nuovo colore verde più chiaro per il pulsante di invio, e ha rivisitato il design delle icone relative agli allegati e alle emoji. Non è chiaro se queste alterazioni siano definitive o il risultato di un bug nato in seguito agli aggiustamenti apportati di recente. La comunità degli utenti, di fronte a questa incertezza, attende con interesse ulteriori sviluppi, sperando che eventuali disguidi vengano risolti al più presto.

In un contesto più ampio di aggiornamenti e novità, WhatsApp ha anche delineato come intende gestire l’integrazione dei messaggi con applicazioni esterne, in risposta alle direttive del Digital Markets Act (DMA) europeo. Questa normativa identifica WhatsApp come un “gatekeeper“, ovvero un attore dominante nel mercato digitale, imponendo quindi all’azienda l’obbligo di garantire maggiore interoperabilità con servizi terzi, al fine di promuovere una maggiore apertura e concorrenza nel settore digitale. Come sempre, l’obiettivo principale rimane quello di offrire un servizio sicuro, efficiente e piacevole per gli utenti, garantendo nel contempo il rispetto delle normative vigenti e promuovendo una maggiore apertura nel settore tecnologico.