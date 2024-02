Il CEO di Qualcomm parla di una prossima versione di Windows, quest’ultima sarà in uscita a metà del 2024. Ma di cosa stiamo parlando, di un normalissimo aggiornamento o di Windows 12?

Cristiano Amon, il CEO di Qualcomm, ha annunciato qualche dettaglio sulla data di rilascio del nuovo Snapdragon X Elite, il chip dalle grandi aspettative che punta a rivoluzionare ARM anche sui PC. Il lancio avverrà in concomitanza con un importante aggiornamento del sistema operativo di Microsoft. Si prospetta che tutto ciò accada verso la metà di quest’anno. Ma di quale aggiornamento si tratterà? Sarà Windows 11 24H2, Windows 12 o qualcos’altro?

Il chip Snapdragon X Elite punta molto sulla AI, quindi l’aggiornamento del sistema operativo potrebbe riguardare proprio la AI e dargli un maggior peso. Secondo alcuni rumor, Window 12 introdurrà delle funzionalità specifiche riguardanti l’intelligenza artificiale e utilizzerà l’hardware dedicato. Questo segnerà un punto fondamentale per l’evoluzione dei cosiddetti AI PC.

Windows: si tratterà di una nuova versione oppure di un’aggiornamento della versione attuale?

Non sono state rilasciate ancora delle dichiarazioni ufficiali da parte di Microsoft, ma se Windows 12 dovesse arrivare a metà anno, l’annuncio dovrebbe essere dietro le porte. Buttando un occhio agli annunci delle precedenti versioni del sistema operativo (quasi un anno per la versione n.10 e cinque mesi per la n.11), c’è chi suppone che si possa trattare soltanto di un’aggiornamento dell’attuale versione di Windows 11.

Un altro elemento che fa credere in Windows 11 24H2 è il ciclo di rilascio triennale scelto da Microsoft per le nuove versioni. Dato che quest’ultimo è arrivato nell’ottobre del 2021, Windows 12 dovrebbe arrivare entro la fine del 2024 o nel 2025.

La dichiarazione di Cristiano Amon lascia varie interpretazioni, ma non dovrebbe nascondere alcun segreto. E’ ovvio pensare che la prossima versione del sistema operativo si concentri principalmente sulla AI, dato l’impegno dimostrato da Microsoft e gli altri colossi nel settore dell’intelligenza artificiale. Quasi sicuramente non si tratterà dell’affascinante Windows 12, ma è più probabile che sia un nuovo aggiornamento del sistema operativo fornitoci da Microsoft.