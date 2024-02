L’altoparlante bluetooth è lo strumento ideale su cui gli utenti devono necessariamente fare affidamento, nel momento in cui decidono di avvicinarsi ad un prodotto in grado di riprodurre musica ad una buona potenza, con collegamento senza fili o anche via cavo. Il modello di cui vi parleremo nell’articolo nasce come cassa per PC, ma nulla vi vieta di utilizzarlo anche come un normale speaker bluetooth portatile.

La prima cosa che notiamo è un design iconico e da considerare in orizzontale, ciò sta a significare che il prodotto viene posizionato con l’appoggio sul suo lato più lungo, scoprendo anche la presenza di un LED RGB integrato direttamente nella parte inferiore (personalizzabile e molto carino alla vista). E’ uno speaker a 2.0 canali, di dimensioni relativamente compatte, considerando appunto che raggiunge 8 x 40 x 10 centimetri, con un peso che oggi si aggira attorno ai 400 grammi complessivi.

Ricevete le offerte Amazon che potete avere gratis solo con il nostro canale Telegram ufficiale, correte subito ad iscrivervi direttamente a questo link.

Altoparlante bluetooth a 25€: un’offerta più unica che rara

Come la maggior parte dei nostri articoli dedicati ad Amazon, anche il corrente va a focalizzare la propria attenzione su un prodotto che rappresenta un rapporto qualità/prezzo più unico che raro. Il suo valore di listino sarebbe di 29 euro, ma in pagina gli utenti possono applicare un coupon pari al 10% del suo valore, di conseguenza in finale si andranno effettivamente a spendere 27,20 euro. Collegatevi qui per l’acquisto.

Il punto di forza del prodotto è la sua assoluta versatilità, infatti gli utenti possono pensare di utilizzare questo altoparlante bluetooth andando a collegarlo fisicamente ad una porta di un computer, sfruttando il cavo USB integrato, oppure ad una USB-C di uno smartphone (grazie all’adattatore sempre incluso in confezione). Tecnicamente al suo interno si trova uno speaker da 10W, suddiviso in due altoparlanti fisici posti alle estremità del prodotto stesso.