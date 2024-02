TIM ha recentemente introdotto sul mercato due nuove e allettanti offerte per la telefonia mobile, posizionandole tra le migliori proposte disponibili per chi cerca soluzioni convenienti al di sotto dei 10 euro mensili. Queste proposte, denominante TIM Power Supreme Easy New e Power Iron New, sono state concepite principalmente per coloro che stanno valutando il passaggio a TIM da un altro operatore.

Analizzando più nel dettaglio le caratteristiche di queste offerte, possiamo notare che entrambe offrono una serie di vantaggi che le rendono estremamente competitive sul mercato. Entrambe le offerte presentano un’opportunità vantaggiosa per chi sta valutando un cambio di operatore telefonico. È però importante notare che sono disponibili esclusivamente per coloro che intendono trasferire il proprio numero da operatori specifici. Chi desidera attivare un nuovo numero non potrà usufruire di queste offerte.

Le nuove offerte di TIM

Iniziamo con TIM Power Supreme Easy New. Questa opzione offre ai suoi utenti un pacchetto di minuti illimitati per chiamate verso tutti i numeri nazionali, oltre a 200 SMS inclusi. In aggiunta, è fornito un generoso quantitativo di 200 GB di traffico dati alla velocità del 4G. Il costo mensile di questa offerta è di 7,99 euro, con un contributo di attivazione gratuito e un costo aggiuntivo di 5 euro per la SIM. È importante notare che l’attivazione del servizio Ricarica Automatica è obbligatoria per poter usufruire di questa offerta. Inoltre, sono inclusi servizi aggiuntivi come LoSai, ChiamaOra e Piano TIM BASE 19. Questa offerta è disponibile solo per coloro che richiedono la portabilità del proprio numero proveniente da operatori come Iliad, PosteMobile, Fastweb e altri operatori virtuali.

Passando alla TIM Power Iron, questa offerta presenta caratteristiche simili ma con alcune differenze. Anche in questo caso sono inclusi minuti illimitati per chiamate verso tutti i numeri nazionali e 200 SMS verso gli stessi numeri, ma il quantitativo di dati è ridotto a 150 GB di traffico dati in 4G. Il costo mensile di questa offerta è inferiore, pari a 6,99 euro, con le stesse condizioni di attivazione e contributo per la SIM. Anche in questo caso è richiesta l’attivazione del servizio Ricarica Automatica e sono inclusi i servizi LoSai, ChiamaOra e Piano TIM BASE 19. Così come la precedente, questa offerta è disponibile solo per coloro che richiedono la portabilità del proprio numero proveniente da operatori come Iliad, Fastweb, PosteMobile e altri operatori virtuali.

Per quanto riguarda la disponibilità delle offerte, al momento TIM non ha fornito indicazioni precise sulla loro durata. È però ragionevole presumere che saranno disponibili almeno fino alla fine del mese in corso.