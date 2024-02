L’operatore telefonico italiano TIM ha deciso di aggiornare alcune delle sue offerte di rete mobile pensate per la portabilità. Stiamo parlando delle due offerte mobile denominate TIM Power Iron New e TIM Power Supreme Easy New. Questa volta, l’operatore ha deciso di aggiornare proponendo ancora più giga per navigare in tranquillità. Vediamo qui di seguito i dettagli.

L’operatore telefonico TIM aggiorna le sue offerte e questa volta con ancora più giga

Due offerte di rete mobile dell’operatore telefonico TIM ora sono ancora più interessanti grazie all’aggiornamento ricevuto. Come già accennato in apertura, infatti, l’operatore ha per l’appunto deciso di aggiornare due delle sue offerte mobile, ovvero TIM Power Iron New e TIM Power Supreme Easy New. Questa volta, entrambe le offerte offriranno una maggiore quantità di giga per navigare.

In particolare, con la prima offerta gli utenti avranno ora a disposizione fino a 150 GB di traffico dati per navigare con connettività 4G, 200 SMS e minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri. Con la seconda offerta, invece, ora gli utenti avranno a disposizione addirittura fino a 200 GB per navigare e sempre minuti di chiamate illimitati e 200 SMS verso tutti i numeri.

Per TIM Power Iron New, il costo da sostenere sarà pari a 6,99 euro al mese. Per la seconda offerta, invece, il costo da sostenere sarà pari a 7,99 euro. In questo caso, però, come segnalano i colleghi di Mondomobileweb.it, gli utenti potranno selezionare soltanto il metodo di pagamento di Ricarica Automatica.

Ricordiamo che entrambe le offerte mobile sono di tipo operator attack, quindi rivolte a chi richiederà la portabilità del proprio numero da altri operatori telefonici, in questo caso da:

Iliad, Fastweb, PosteMobile, CoopVoce, Tiscali, 1Mobile, Daily Telecom, Optima Mobile, Plintron Italia Full, Withu, Green ICN, NV mobile, Intermatica, Enegan, Digi Mobil, PLINK, China Mobile, Wings Mobile, Ovunque, Feder Mobile, Elimobile, TM, Italia Power, Spusu, NTmobile, Rabona Mobile, NoiTel, BT Italia FULL MVNO, BT Enia Mobile e Vianova Mobile.