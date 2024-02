Il fervore intorno al debutto mondiale della serie Xiaomi 14 è in costante crescita. La data di lancio è stata stabilita per il 25 febbraio. Sembra però che la Cina potrebbe essere privilegiata con un’anteprima anticipata del modello Ultra già il 22 febbraio. Con l’attesa che si fa sempre più intensa, le voci di corridoio si moltiplicano, e ora sono finalmente a disposizione presunte informazioni sulle configurazioni e i prezzi del tanto atteso Xiaomi 14 Ultra.

Configurazione del nuovo Xiaomi 14 Ultra

Secondo le dichiarazioni dell’insider noto come Experience More, sembra che Xiaomi 14 Ultra farà il suo debutto sul mercato cinese in tre diverse configurazioni. La prima opzione potrebbe offrire 12 GB di RAM accompagnati da 256 GB di spazio di archiviazione. Mentre la seconda potrebbe vantare 16 GB di RAM con 512 GB di memoria interna. Ma c’è di più. Sembra che ci sarà anche una versione speciale in titanio, con una configurazione massiccia di 16 GB di RAM e 1 TB di spazio di archiviazione. Per mantenere un prezzo competitivo, le varianti standard del dispositivo potrebbero, invece, optare per un telaio in alluminio.

Le informazioni trapelate includono anche dettagli sui prezzi previsti per queste varianti. Sembra che la versione con 16 GB di RAM e 1 TB di memoria interna avrà un prezzo di 7.299 Yuan, che corrispondono approssimativamente a 940 euro. Mentre la versione in titanio potrebbe essere disponibile al costo di 8.000 Yuan, pari a circa 1.032 euro.

Ma le novità non finiscono qui. Pare che Xiaomi abbia in serbo ulteriori sorprese per i suoi fan. Si prevede infatti che, insieme al lancio di Xiaomi 14 e Xiaomi 14 Ultra a livello globale, verrà presentato anche il tanto atteso Xiaomi 14 Pro. Quest’ultimo potrebbe però rimanere un’esclusiva riservata al mercato cinese. Inoltre, Xiaomi potrebbe avere in serbo un’altra carta vincente nella sua manica, sotto forma di un nuovo tablet. Si tratterebbe del Pad 6S Pro, equipaggiato con il potente chipset Snapdragon 8 Gen 2, pronto a conquistare il cuore degli appassionati di tecnologia di tutto il mondo.

Il panorama degli smartphone e dei dispositivi tecnologici è pronto ad essere nuovamente scosso dall’arrivo imminente di questi nuovi gioielli di ingegneria. Resta solo da vedere quali innovazioni e funzionalità rivoluzionarie ci riserveranno i nuovi dispositivi Xiaomi, e quanto riusciranno a conquistare il cuore degli utenti globali.