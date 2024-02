L'Auto BMW i16: un'erede mancata per l'iconico modello i8

La BMW i8 ha lasciato un’impronta indelebile nell’industria automobilistica, grazie alla sua combinazione di design futuristico e tecnologia all’avanguardia. Presentata per la prima volta come concept nel 2011 e poi introdotta sul mercato nel 2013, la i8 è stata acclamata come un’icona della mobilità sostenibile e delle prestazioni di alto livello. Nonostante la sua popolarità, la i8 è però stata ritirata dal mercato nel 2020 senza un successore diretto.

La BMW i8 è stata un’auto ibrida plug-in di lusso prodotta dalla casa automobilistica tedesca BMW. Lanciata come parte della gamma “i” di BMW, la i8 ha rappresentato un’icona di innovazione tecnologica e design avveniristico. Caratterizzata da linee aerodinamiche e futuristiche, l’auto è stata anche acclamata per le sue prestazioni eccezionali. Il suo sistema di propulsione ibrido combinava un motore a benzina turbo da tre cilindri con un motore elettrico, offrendo una potenza notevole e un’efficienza sorprendente.

Potrebbe esserci un successore per la BMW i8?

Attraverso un post su Instagram, Domagoj Dukec, il responsabile del design BMW, ha rivelato i piani per una nuova coupé sportiva chiamata i16. Era stato anche realizzato un prototipo, che ha servito da base per questa nuova creazione. Le somiglianze tra la BMW Vision M Next Concept del 2019 e la presunta i16 sono evidenti, specialmente nella parte posteriore, con il caratteristico design del lunotto e delle prese d’aria laterali.

La presunta i16 avrebbe dovuto condividere la struttura monoscocca in plastica rinforzata con fibra di carbonio della BMW i8, garantendo resistenza e leggerezza. Tuttavia, dopo l’entusiasmo iniziale per questo nuovo modello, il suo destino è stato segnato da circostanze avverse. Secondo Dukec, il progetto è infatti stato abbandonato principalmente a causa delle complicazioni commerciali causate dalla pandemia del 2020. Inoltre, le dimensioni previste per la i16 non avrebbero garantito volumi di vendita sufficienti per giustificare lo sviluppo e la produzione dell’auto.

È un peccato che un’auto così promettente abbia dovuto rinunciare alla sua realizzazione, ma rimane la speranza che in futuro la BMW possa realizzare una nuova interpretazione della sua eredità sportiva e innovativa, portando avanti il marchio di prestigio e performance che ha caratterizzato la famosa i8.