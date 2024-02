Honor e Porsche Design hanno rinnovato la loro partnership e dopo il Magic 6 RSR Porsche Design sta per arrivare un nuovo flagship. Il produttore di smartphone e il noto brand automotive sono pronti ad unire nuovamente le forze per conquistare il mercato.

Sebbene non ci siano molte informazioni ufficiali, possiamo confermare alcuni dettagli di questa collaborazione. Secondo un recente report, il debutto del nuovo smartphone top di gamma si terrà in occasione del Mobile World Congress 2024.

La fiera dedicata al settore mobile si terrà a partire dal prossimo 26 febbraio, quindi mancano pochissimi giorni al debutto. L’evento di Barcellona, inoltre, sarà lo scenario perfetto per il lancio globale di Honor Magic V2 RSR Porsche Design.

Honor e Porsche Design si stanno preparando al debutto di un nuovo smartphone top di gamma, l’appuntamento è fissato al MWC 2024

Ne consegue che al MWC 2024 saranno due i modelli nati dalla collaborazione tra Porsche Design e Honor a catturare l’attenzione. Tuttavia, gli analisti si stanno interrogando su quale device sarà presentato.

Le principali opzioni sono due, la prima prevede il debutto di uno smartphone inedito mentre la seconda si basa sulla realizzazione della versione Porsche Design di un device già esistente. In questo secondo caso, possiamo aspettarci che il device nella particolare personalizzazione potrà contare su una finitura esterna diversa rispetto alla variante basa, impreziosita da elementi unici.

Inoltre, ci possiamo aspettare modifiche software nella schermata di accensione e nella home screen con sfondi e temi personalizzati. In generale, l’interfaccia utente dei device Honor viene modificata per richiamare Porsche Design sia all’esterno che all’interno del device.

Purtroppo, al momento le informazioni a riguardo sono molto limitate. Siamo certi che nelle prossime ore emergeranno nuove indiscrezioni, quindi non resta che attendere ancora per scoprire maggiori dettagli sul nuovo device. In ogni caso, le aspettative sono molto alte considerando tutti i precedenti modelli nati dalla collaborazione tra Honor e Porsche Design.