Il mondo cibernetico non è privo di insidie, proprio come quello reale. Il web non è un posto sicuro al 100%, ma anzi molto probabile, se non si fa attenzione alla sicurezza, incorrere in pericolosi malintenzionati.

La minaccia più comune per chi naviga sul web, oltre alle truffe, sono principalmente i malware. Si tratta di software dannosi in grado di infettare i dispositivi di vittime ignare con lo scopo di sottrarre informazioni personali e danneggiare computer e reti.

I malware si diffondo tramite link infetti inviati per email, SMS siti web, annunci pubblicitari e anche chiavette USB. Sfuggire a un software dannoso ben mirato è molto difficile e bisogna prestare davvero molta attenzione.

Tra i malware più diffusi abbiamo sicuramente i trojan, i virus, gli spyware, i worm e i ransomware, tutti con delle capacità differenti ma con un solo obiettivo: danneggiare.

Attenzione al nuovo malware Android XLoader

Negli ultimi giorni, un malware particolarmente aggressivo sta destando preoccupazione in paesi come il Regno Unito, gli Stati Uniti, Giappone, Francia e Germania.

Si tratta di un pericolo già presente in passato ma che adesso è tornato in una nuova variante molto più pericolosa.

Adesso la nuova versione del malware Android XLoader può essere avviata anche senza nessuna interazione umana. Può essere in grado di sottrarre informazioni personali, foto, video, messaggi, email e molto altro.

Il pericolo principale di questo software dannoso sta nella sua capacità di emulare perfettamente Google Chrome, spingendo l’utente con l’inganno a impostarlo come browser preferito e concedendo diverse autorizzazioni.

Per prevenire questo tipo di minaccia è necessario fare particolarmente attenzione. Innanzitutto è consigliabile abilitare Google Play Protect per eseguire un controllo di sicurezza su tutte le applicazioni presenti sul vostro dispositivo. Evitare inoltre di installare app da fonti sconosciute e non ufficiali e di aprire del link provenienti dal web.