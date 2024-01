Negli ultimi giorni, un nuovo stratagemma truffaldino ha fatto la sua comparsa su WhatsApp: l’illusione di aver vinto una carta regalo per viaggiare gratis in treno per tutto l’anno con Trenitalia. La compagnia ferroviaria, però, ha prontamente smentito ogni legame con questa presunta promozione, avvertendo i propri utenti del pericolo connesso a tale messaggio.

Il messaggio ingannevole recita: “Complimenti, hai vinto una carta regalo per viaggiare gratis tutto l’anno con Trenitalia”. Non cadete nella trappola! Si tratta dell’ennesimo tentativo di smishing o phishing, mirato a ottenere accesso non autorizzato ai dati personali dei destinatari, compresi quelli della carta di credito.

Trenitalia smentisce ogni coinvolgimento e avverte sui rischi legati al phishing tramite messaggi

Trenitalia ha però reagito prontamente, dichiarando che la promozione in questione è del tutto estranea all’azienda e che qualsiasi contenuto ad essa collegato non rappresenta in alcun modo iniziative promosse da loro. L’azienda ha chiarito che le promozioni regolari vengono ufficialmente pubblicate solo sul loro sito web, sull’applicazione dedicata o sui profili social ufficiali.

È fondamentale prestare massima attenzione a questo tipo di messaggi fraudolenti, sempre in aumento negli ultimi anni. Si tratta di falsi comunicati, spesso via SMS o email, che imitano perfettamente le comunicazioni ufficiali di aziende, banche o addirittura forze dell’ordine. Questo avvertimento di Trenitalia si aggiunge alla lista crescente di truffe online. Sottolineando l’importanza di una navigazione prudente e della verifica delle promozioni attraverso canali ufficiali per evitare di cadere vittima di frodi digitali.La sicurezza online non è mai troppa, diffidate sempre da fonti poco riconoscibili.